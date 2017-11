Mesa de "balanza de pagos" de Tlcan no abordará déficit comercial: SE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La mesa de “balanza de pagos” que sesionará por primera vez hoy domingo en el marco de la Quinta ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), no abordará déficit comercial, sino que se discutirá qué medidas podrán utilizarse en caso de crisis económica, expuso la Secretaría de Economía.



A pesar de que funcionarios y representantes de la iniciativa privada afirmaron, en diversos momentos, que buscarían analizar el tema de balanza de pagos y discutir el tema de cómo se mide. La dependencia dijo que esta mesa es parte del Tlcan de 1994, ya que en el capítulo 21 establece el impedimento a las partes para que eviten el comercio en caso de dificultades económicas.



“Las disposiciones de Balanza de Pagos no se relacionan de ninguna manera con déficit comercial, al contrario, estas disposiciones son comunes en los acuerdos comerciales -y su inclusión no es algo nuevo”, aseguró la Secretaría.



Este domingo por la noche sesionará la mesa en la que se discutirán las medidas que reglamentarán qué acciones podrían tomar los tres países socios en una crisis económicas, lo que tiene que ver con no permitir que se utilicen impuestos o aranceles a las importaciones a las contrapartes, en caso de crisis económica.



Ello porque la Organización Mundial del Comercio (OMC) permite a las partes “aplicar restricciones a las importaciones por motivos de balanza de pagos. Esto es, cuando existan graves trastornos económicos y financieros, o cuando las reservas monetarias se ven gravemente amenazadas o enfrenten serias dificultades”, explicó la dependencia.