PRD aplazará discusión del convenio de coalición del Frente

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Consejo Nacional del PRD aplazará la discusión del convenio de coalicion del Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC), afirmó el presidente nacional de dicho órgano interno perrdista, Ángel Ávila Romero.



A pesar de que hoy se tenía contemplado discutir el convenio de coalición, este punto no será tocado en el pleno del Consejo Nacional que se lleva a cabo en el Hotel Hilton de la Ciudad de México.



Previo al inicio de la sesión, Ángel Ávila dijo a EL UNIVERSAL que hoy se probará el programa de gobierno, la plataforma electoral y la convocatoria para la renovación de la dirigencia nacional del PRD. No obstante, el convenio de coalición quedará pendiente.



El convenio de coalición, que incluye el convenio electoral, no será discutido por los consejeros nacionales perredistas debido a que aún no existe un reparto de candidaturas entre los tres partidos que conforman el bloque.