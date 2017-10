Emiten ficha roja de homicida del bar en Cuernavaca

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió ficha roja para localizar a Óscar Antonio Mulzo Sierra, identificado como el presunto homicida de un joven en el interior del bar Attico de Cuernavaca, informó el Fiscal General del Estado (FGE), Javier Pérez Durón.



El crimen ocurrió la madrugada del 29 de septiembre cuando un joven intervino para defender a una dama sometida por su acompañante, que viste chaleco. Un video que muestra el asesinato a mansalva exhibe al agresor superado por el joven que acude en auxilio de la mujer, por lo que saca una pistola y dispara contra su oponente.



La Fiscalía identificó al homicida como Óscar Mulzo y después de presentar los elementos acusatorios ante un juez, obtuvo la orden de aprehensión y ahora tiene la ficha roja de la Interpol.



Así lo informó el fiscal general, Javier Pérez Durón, al ratificar que el crimen de Alfredo Israel, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), no quedará impune y agregó que también se giraron oficios de solicitud de colaboración a las instancias de procuración de justicia del país, con lo cual la búsqueda abarca todo el territorio nacional, las fronteras y el extranjero.



Pérez Durón indicó que en la carpeta de investigación existen declaraciones de más de 17 testigos que, en muchos de los casos, realizan señalamientos directos en contra del imputado; además del video del delito difundido por diversos medios.



El fiscal expuso que siguieron el protocolo de actuación para los diferentes dictámenes en dactiloscopia, criminalística de campo, balística, fotografía, audio y video, entre otros, que arrojaron elementos útiles. Así, se han descubierto estructuras del crimen organizado en torno a Óscar teniendo como principal operador a Abel Maya.



Sobre el homicidio el Comisionado de Seguridad Pública, Jesús Capella Ibarra, informó que el presunto homicida es Oscar Antonio Mulzo Sierra, de 30 años, e hijo de Leticia Sierra Camacho, actualmente recluida en un penal federal, por delitos contra la salud.



El supuesto homicida, dijo Capella, está relacionado con un ex colaborador del cartel de los Beltrán Leyva, quien huyó de Morelos pero regresó y se mueve entre la Ciudad de México y la entidad morelense.



Capella fustigó a quienes divulgaron el video porque, dijo, alertaron al sospechoso y permitiera que huyera. En una declaración que compartió en video el jefe policial pidió la ayuda de la ciudadanía para detener al sujeto sospechoso.



El Comisionado también afirmó que el ayuntamiento de Cuernavaca, presidido por Cuauhtémoc Blanco incumple con la supervisión de este tipo de negocios, mientras que el fiscal atribuyó responsabilidad de la autoridad municipal porque “emite licencias de funcionamiento sin la revisión correspondiente”.





“Que se pongan a chambear”: Cuauh



En respuesta a las acusaciones el ayuntamiento de Cuernavaca aseguró que el establecimiento propiedad de Claudia Patricia Martínez Arcos, fue clausurado el día que se cometió el crimen y la revocación de licencia está en proceso. El lunes Blanco Bravo denunció que el gobierno del estado solo busca “fastidiar” al municipio y sugirió que ‘se pongan a chambear’.



“Nos quieren echar la culpa, como me la han echado, que dejen de fastidiar al municipio y se pongan a chambear ellos, el Fiscal General Javier Pérez Durón y el Comisionado Alberto Capella, que saque los videos; ellos los deben de tener, deben de saber dónde está esa persona que baleó al joven”, declaró.



En Cuernavaca existen más de 2 mil 400 negocios de giros rojos y de estos 44 se abrieron en la gestión del exfutbolista, cuyas licencias fueron aprobados por la Comisión Reguladora para la Venta y Distribución de Bebidas Alcohólicas.



Desde hace un año los servidores públicos arrastran una pelea por el control de la seguridad, mientras tanto siguen los homicidios en centros de diversión como ocurrió el 30 de diciembre en el bar “El dorados” ubicado en la colonia Estrada Cajigal, donde dos personas perdieron la vida al recibir impactos de arma de fuego.



El 16 de enero de este año una mujer falleció al recibir un disparo mientras se encontraba en el bar “El ATorón” en la avenida Plan de Ayala. El 12 de mayo un joven de 27 años murió al recibir un disparo en la cabeza al interior del bar “Cocktail” ubicado en la colonia Esperanza y el bar Attico se sumó a la lista con la muerte de un joven de 23 años de edad.



Attico inició en 2007 y a lo largo de los años cambió de nombre pero conservó el mismo giro. Antes fue Krishna, Placard, Shiva y Ahma discoteque.