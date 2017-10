Loret de Mola anuncia reportaje sobre Siria y lo critican en redes

(GH)

Carlos Loret de Mola anunció en su cuenta de Twitter que presentará un reportaje este viernes de los videotestimonios recabados sobre la situación que se vive en la ciudad Siria de Raqqa.Sin embargo, los tuiteros han señalado que esperan un reportaje similar pero hecho en ciudades de México, ya que consideran que la violencia también existe en nuestro País.El usuario @Cosi invitó al periodista a visitar Reynosa, ciudad que vivió varias balaceras esta semana y que dejaron ocho muertos, según dijeron las autoridades.“Vente a Reynosa y Río Bravo Loret y te acompaño a que nos vayamos por la libre de Matamoros a Reynosa mañana y de ahí al@mante jajaja (sic)”, comentó en el video publicado por el periodista.Ana Margarita comparó lo que viven los ciudadanos sirios a lo que ellos sufren en Tamaulipas.“Ellos en el Estado Islamico y uno en Estado de Tamaulipas!! (sic)", dijo.A pesar de todo, hubo internautas que defendieron el reportaje a presentar, como el usuario Gott Messanger, que señaló:“Pues si no les gusta, nada mas no lo vean. A mi si me interesa. Se victimizan demasiado. No hay comparacion y es facil decirlo (sic)”.Raqqa fue asegurada este miércoles por las Fuerzas Democráticas Sirias, una coalición de kurdos, árabes y estadounidenses que lograron expulsar a los yihadistas islámicos tras más de 3 años de ocupación.