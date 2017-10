Confirman vinculación de Javier Duarte por lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, un Tribunal Unitario Penal confirmó el auto de vinculación a proceso contra Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, según información de Reforma Miguel Ángel Aguilar, Magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, habilitado como Tribunal de Alzada, resolvió el toca 207/2017-NSPJ derivado del recurso interpuesto por la defensa de Duarte contra el auto de vinculación dictado dentro de la audiencia inicial el 17 de julio pasado por el Juez de Distrito con sede en el Reclusorio Norte.Duarte será procesado por delincuencia organizada y lavado de dinero con recursos que presuntamente provendrían de desvíos de mil 650 millones a 4 empresas "fantasma" que dispersaron el dinero en el sistema.La defensa del ex mandatario alegó que mientras en la audiencia inicial sólo le informaron de una suma de 38.5 millones de pesos, procedentes de desvíos del erario, en la audiencia de vinculación a proceso la PGR refirió mil 650 millones con el mismo origen, por lo que no se le permitió al acusado presentar pruebas de descargo ni solicitar aclaración de los mismos.Para el Magistrado resultaron sin fundamento dichos agravios y confirmó el auto de vinculación a proceso para ambos delitos."Para acreditar el cuerpo del delito de referencia, no es imprescindible probar la existencia de un tipo penal diverso o que los recursos provengan del narcotráfico o de la delincuencia organizada, sino que basta con que no se demuestre la legal procedencia de los bienes y existan indicios fundados de su dudosa procedencia para colegir la ilicitud de su origen", indicó la resolución."En consecuencia la comisión de delitos en mención no necesariamente deben emerger del narcotráfico sino a la tendencia mundial, los delitos de corrupción se han convertido en una pieza central, entre otras, de la estrategia internacional para reducir la delincuencia organizada y la criminalidad económica".El juez Gerardo Moreno García, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte acordó que Javier Duarte permanezca en el Reclusorio Norte, al menos hasta el próximo 22 de enero, fecha en que se llevará a cabo la audiencia de acusación o intermedia.El propósito de esa audiencia será depurar las 80 pruebas que inicialmente fueron admitidas por el juez -de un total de 82 iniciales-, así como las que obtenga la PGR en los próximos seis meses.