Reportan operación regular de carreteras y aeropuertos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó la noche de este martes la operación regular de la red carretera, aeropuertos, puertos y telecomunicaciones federales y solo registraron daños localizados a más de ocho horas del sismo que sacudió al centro del país.



Mediante un comunicado, la dependencia federal indicó que apoya con maquinaria pesada, que incluye martillos neumáticos, cargadores frontales, grúas y torres de iluminación para las acciones de rescate.



Igualmente, el Sistema Ferroviario, tanto de pasajeros como de carga, opera sin problema.



Los 19 aeropuertos de ASA operan con normalidad.



La SCT señaló que no presentó ningún incidente en el área donde se lleva a cabo la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), ni tampoco a las instalaciones del tren interurbano México-Toluca.



En cuanto al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), este reanudó operaciones a las 16:10 horas.



Detalló que las pistas se encuentran sin daños. 180 vuelos se vieron afectados. Se presentaron fisuras en la mampostería de la Torre de Control de la Terminal 1, por lo que las operaciones se efectúan desde la Torre de Control de la Terminal 2, en tanto se revisa la estructura de la torre principal.



También se presentaron daños en la vialidad exterior de la T2, mismas que fueron reparadas de inmediato.



Los aeropuertos de Puebla y Cuernavaca sufrieron daños menores que no impiden su operación



En cuanto a infraestructura carretera, se informa que no se registraron usuarios lesionados en el momento del sismo.



En la autopista México-Acapulco, tramo Cuernavaca-Chilpancingo 109+000, el puente colapsó y en los carriles dirección sur (México-Acapulco) la circulación se encuentra cerrada. A esa altura, la circulación se desvía a los kilómetros 107+000 al sur y 132+000 al norte.