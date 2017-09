Más de 100 muertos por el sismo de 7.1 grados

CIUDAD DE MÉXICO(AP)

Todas las horas son de la Ciudad de México:___18:10La cifra de fallecidos tras el sismo de 7,1 que sacudió el centro de México subió a 119.Esta es la mayor cifra de víctimas desde el terremoto de 1985 que dejó miles de muertos.El alcalde de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó a medios locales que al menos 30 personas habían muerto en la capital, donde varios edificios colapsaron o resultaron dañados en al menos 44 puntos. Entre 50 y 60 personas fueron rescatadas con vida de los escombros a lo largo y ancho de la ciudad.Autoridades estatales habían reportado al menos 54 fallecidos en el estado de Morelos, al sur de la capital; 26 en Puebla, según el director de prevención de desastres, Carlos Valdés. Nueve más murieron en el Estado de México, de acuerdo al gobernador.___17:30El gobierno federal informó que subió a 79 la cifra de fallecidos por el sismo de magnitud 7,1 que sacudió el centro de México.El anuncio fue hecho en una cuenta de Twitter del gobierno federal y aunque no desglosó el número, señaló que las víctimas son de la Ciudad de México y los estados de Morelos, Puebla y México.El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo tuvo su epicentro cerca de la localidad de Raboso, en el estado central de Puebla, a unos 123 kilómetros (76 millas) al sureste de la Ciudad de México.___17:00El gobernador del Estado de México anunció que seis personas más fallecieron a causa del terremoto, con lo que la cifra de decesos a nivel nacional aumenta a 61.El gobernador Alfredo del Mazo había anunciado previamente dos fallecimientos.El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el sismo de 7,1 tuvo epicentro cerca de la localidad de Raboso, en el estado de Puebla y a unos 123 kilómetros (76 millas) al sureste de la Ciudad de México.___16:30El gobierno del estado de Puebla informó que al menos 11 personas murieron después del sismo de 7,1 que sacudió el centro de México.Con la cifra de víctimas en Puebla, el número total de fallecidos en México ascendió a 55.El Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que el sismo tuvo su epicentro cerca de la localidad de Raboso, en Puebla, a unos 123 kilómetros (unas 76 millas) al sureste de la Ciudad de México___15:40Al menos 42 personas murieron en el estado central de Morelos tras el fuerte sismo de 7,1 que sacudió el centro del país, con lo cual se elevó a 44 el total de fallecidos reportados hasta ahora por las autoridades.El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, puso en su cuenta de Twitter una lista con el número de personas fallecidas y las localidades del estado de donde eran originarias.Poco antes, el gobierno del Estado de México informó que dos personas murieron en ese lugar.El sismo del martes ocurrió el mismo día que se conmemoraba el aniversario del terremoto de magnitud 8 que en 1985 dejó miles de muertos en la Ciudad de México.En la capital del país las autoridades reportaron el colapso de varios edificios.___15:30El sismo de 7,1 del martes fue el mayor movimiento telúrico en los últimos 11 días en México, por lo cual parece que no se trató de una réplica del que sacudió a principios de septiembre el sur del país, dijo Paul Earle, sismólogo del Servicio Geológico de Estados Unidos.Los epicentros de ambos sismos estuvieron a unos 650 kilómetros de distancia y la mayoría de las réplicas se dan en un rango de 100 kilómetros, añadió el experto.Earle dijo que el sismo del martes ocurrió en una falla tectónica, pero no en las orillas de dos placas en movimiento, como la mayoría de los terremotos. La falla está dentro de la llamada placa de Cocos.El movimiento ocurrió en el aniversario del terremoto de 1985 que tuvo una magnitud 8 y dejó miles de muertos.___15:15El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que al menos dos personas murieron tras el sismo de 7,1 que sacudió el centro del país.Del Mazo dijo a la cadena Televisa que un trabajador falleció cuando el sismo provocó la caída de rocas y otra persona murió cuando le cayó un poste de luz.El Servicio Sismológico de Estados Unidos informó que el sismo tuvo su epicentro cerca de la ciudad de Raboso, en el estado central de Puebla, a unos 123 kilómetros (76 millas) al sureste de la Ciudad de México.___14:50El Aeropuerto Internacional Benito Juárez informa que todas sus operaciones serán suspendidas hasta que concluyan las revisiones en toda la infraestructura.La televisión local mostraba imágenes de edificios derrumbándose. Se desconoce si había personas dentro.También circulaban fotografías que mostraban grietas en el Estadio Azteca, al sur de la ciudad.___14:30Canales de televisión locales muestran imágenes de edificios colapsados en áreas habitacionales de la Ciudad de México tras el sismo de magnitud 7,1 que sacudió la capital del país.La cadena Televisa divulgó imágenes de una columna de humo que se elevaba desde un inmueble.Uno de los edificios colapsados es un estacionamiento junto a un hospital.No había reportes inmediatos de víctimas.___14:20El gobernador del estado mexicano de Puebla, Tony Gali, informó que varios edificios resultaron dañados por el sismo de magnitud 7,1.Gali señaló en su cuenta de Twitter que las autoridades del estado, en el centro de México, continúan la revisión para determinar la magnitud de los daños.“Recibimos reportes de daños en edificios”, señaló el mandatario en la red social.El secretario de Gobierno de Puebla, Diódoro Carrasco, señaló también en Twitter que hasta el momento no tienen reportes de fallecidos.Añadió que algunas iglesias se cayeron en la ciudad de Cholula, conocida sobre todo por la gran cantidad de templos católicos.El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo tuvo una magnitud de 7,1 y tuvo su epicentro cerca de la ciudad de Raboso, en Puebla, a unos 123 kilómetros (76) millas al sureste de la Ciudad de México.___14:00En las calles de Ciudad de México, miles de personas en pánico abandonaron edificios y casas tras el sismo de 7,1 grados que sacudió a la capital. El Ángel de la Independencia, sitio icónico de la ciudad, estaba rodeado de personas angustiadas.El tráfico se detuvo y las calles se paralizaron. Nubes de polvo podían observarse en diversos puntos debido al colapso de diversas estructuras.Aunque Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil, no informó inicialmente sobre daños, mexicanos en diversos sitios de la ciudad compartieron fotos y videos en redes sociales, que mostraban la magnitud de las afectaciones.Las imágenes daban cuenta de derrumbes en zonas de las colonias Condesa y Roma y al menos un edificio se desplomó en la Zona Rosa.También se observaron daños en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, donde el suelo se agrietó y colapsó en algunos puntos.___13:49El presidente Enrique Peña Nieto anuncia en Twitter que convocó al Comité Nacional de Emergencias para evaluar la situación y coordinar acciones.___13:48El secretario de gobernación Miguel Osorio Chong pide a la población a través de Twitter que salga de los edificios y siga las indicaciones de la protección civil.___13:40El presidente Enrique Peña Nieto tuitea: “En vuelo a Oaxaca. Regreso de inmediato a la Ciudad de México para atender la situación por sismo”.___13:14Un sismo de 7,1 de magnitud, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) sacudió a la Ciudad de México en el aniversario del terremoto de 1985 que dejó miles de muertos y destruyó gran parte de la capital mexicana.El USGS indica que el temblor se produjo a cinco kilómetros al noreste de la localidad de Raboso, en el estado de Puebla, y tuvo 51 kilómetros de profundidad.