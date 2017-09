Sismo sacude Guanajuato y el Sur de Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El sismo registrado la tarde de este martes se sintió en 14 municipios del estado de Guanajuato; en las ciudades de Irapuato, Salamanca y León se reporta la evacuación de edificios públicos, hoteles y plazas comerciales.



El secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, informó que se desalojaron personas de edificios de la zona centro y plazas comerciales. Aseguró que no hay situación de riesgo. “Se está llevando a cabo toda la operatividad de evacuación y realizando una evaluación”, dijo.



La Secretaría de Seguridad Pública del estado señaló que otros municipios que sintieron el terremoto son Santiago Maravatio, Moroleón, Uriangato, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Irapuato y San Luis de la Paz.



En este momento la SSP sostiene una reunión con Protección Civil para acopiar información sobre las consecuencias del fenómeno que de acuerdo al reporte preliminar se sintió en 14 municipios.



Se siente el sismo al Sur de Tamaulipas



En Tamaulipas, la Coordinación Estatal de Protección Civil reportó que el sismo se resintió en algunos puntos de la zona Sur de estado.



En Tampico se reportó que el sismo se sintió en el Centro de Convenciones y Teatro Metropolitano, edificio del SAT y en la Plaza Herradura.



En Altamira se sintió en la Presidencia Municipal, mientras que en Ciudad Madero no hay reporte de que se haya sentido el sismo.



No hay afectaciones reportadas hasta el momento.