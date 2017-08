Exoneran a hombre que fue acusado de pederastia en Tabasco

TABASCO (SUN)

Luego de permanecer 16 meses en prisión, un juez ordenó la liberación inmediata de Juan Vicente Hernández León al no encontrar elementos para sentenciarlo por el delito de pederastia, caso que se presentó y se hizo público en abril del 2016, gracias a un video grabado en el restaurante el “Teapaneco” y que fue ampliamente difundido en redes sociales.



A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) informó que fue notificada de la sentencia de amparo en revisión mediante la cual la justicia de la Unión ampara y protege al quejoso y ordenó su inmediata libertad sin reservas de Ley, afirmando que la dependencia inició la investigación por presunta pederastia sustentado en videos, testimoniales y periciales sicológicas.



“El resolutivo se basa fundamentalmente en que no se acreditó la lascivia en el tocamiento de que fue objeto la niña, a pesar de que en este mismo se razona que en todo caso permite entender por qué la niña no hizo alguna manifestación de inconformidad al ser tocada bajo su vestido”, se detalla.



Sin embargo la FGE señala: “Lo anterior permite evidenciar que la resolución es totalmente carente de perspectiva de género, no aplica el interés superior del menor y tampoco hace un examen de interseccionalidad como corresponde cuando hay violaciones a los derechos humanos”.



La Fiscalía del Estado informa que en su oportunidad se presentaron argumentos basados en estudios elaborados por la Unicef en los que precisamente se advierte del comportamiento que tienen los niños cuando son víctimas de delitos de esta naturaleza para no incurrir en errores de apreciación como lo hace el Colegiado que, “a pesar de reconocer el tocamiento de que fue objeto la menor, argumenta que no hubo manifestación alguna de inconformidad”.



“Por todo ello, esta Fiscalía acepta pero no comparte el criterio sostenido por el H. Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del Décimo Circuito, toda vez que resolutivos como ese contribuyen a normalizar y perpetuar el abuso sexual de los niños, niñas y adolescentes”, señala el comunicado de la dependencia.



Hay que recordar que fue el pasado 04 de abril cuando a través de redes sociales se dio a conocer un video donde se alcanza a ver a un hombre que viste playera tipo polo y sobre sus piernas tiene una niña de cerca de no más de 6 años a la que le tiene la mano puesta en medio de sus piernas y que además acaricia. El hombre estaba acompañado en la misma mesa por dos mujeres más que no dan cuenta de la situación.



LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD







Por su parte, el restaurante donde se grabó el video que lleva por nombre “El Teapaneco” a través de un comunicado condenó en aquella ocasión los hechos y se dijo dispuesto a cooperar con las autoridades en su investigación. “Estamos dispuestos a cooperar con las autoridades correspondientes, no somos ni seremos participe de ningún hecho ilícito”, refiere el comunicado.



Posteriormente el 11 de Abril de ese año, la FGE de Tabasco informó de la detención de Juan Vicente Hernández León, acusado entonces del ser un presunto pederasta y que había sido grabado en un restaurante de Villahermosa mientras manoseaba a su hija menor de 6 años, el cual había sido localizado en ciudad de Toluca.



Fueron meses de litigio, y es hasta este sábado cuando se da cuenta del resolutivo final.