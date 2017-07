Familia regiomontana fue perseguida y atacada a balazos en Reynosa

REYNOSA, Tamaulipas (SUN)

Una familia de Monterrey, Nuevo León, fue atacada balazos en el libramiento Sur II de Reynosa, cuando pretendían llegar al puente internacional Pharr, para cruzar a territorio estadounidense para vacacionar.



El hecho se registró el pasado fin de semana y fue lamentado por el ayuntamiento que encabeza la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, y a través del secretario del Ayuntamiento, Roberto Carlos Rodríguez Romero, pidió a turistas no viajar de noche a esta ciudad fronteriza.



El funcionario aseguró que a raíz de este ataque contra la familia regiomontana se desplegó más reforzado el operativo de seguridad vacacional 2017, y el Operativo Paisano, para salvaguardar la integridad de los turistas que llegan o cruzan por Reynosa



Indicó que el operativo es encabezado por los tres niveles de gobierno y a partir del pasado sábado se vigilan celosamente las entras y salidas de esta ciudad



"Pero exhortamos a los automovilistas foráneos para que no viajen de noche por esta ciudad, y si viajan de día lo hagan respetando el reglamento de vialidad", indicó



Rodríguez Romero, dijo conocer el caso por la denuncia interpuesta por la familia ante la justicia de Nuevo León.



Aseguró que hasta el momento no se tiene reporte alguno sobre denuncias contra funcionarios o quejas de turistas que hayan sido afectados por la ola de inseguridad.



NOS SALVAMOS DE PURO MILAGRO



En la denuncia interpuesta por la familia en Nuevo León se desprende que viajaban a la ciudad de Brownsville, Texas, para vacacionar, y al cruzar por Reynosa, fueron perseguidos por personas desconocidas sobre el Libramiento Sur II.



Cita la denuncia que cuatro integrantes de la familia afectada viajaban en una camioneta Suv Toyota, color gris, y para evitar cruzar por la ciudad decidieron usar la desviación al viaducto para el puente a Pharr.



En ese momento un sedán color blanco se detuvo adelante de ellos pero a una distancia considerable.



Esto puso en alerta al conductor que vio una camioneta color café que se aproximaba, posiblemente adivinó las intenciones de los delincuentes.



Ejecutó una maniobra evasiva y aceleró a fondo retornando a la carretera a Monterrey.



Los ocupantes de un pickup café les gritaban se detuvieran, al mismo tiempo que uno de ellos disparaba, la familia retornó a su lugar de origen donde denunciaron los hechos.



Al menos dos de las balas impactaron en la camioneta Suv Toyota color gris, una en el medallón trasero con salida en el parabrisas y otro en un costado.