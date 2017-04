Matan a secretario general del PRD en Guerrero

CHILPANCINGO, Guerrero(SUN)

El secretario general del PRD en Guerrero, Demetrio Saldívar Gómez, fue asesinado a balazos en la colonia El Tomatal, ubicada al oriente de Chilpancingo, Guerrero cuando se dirigía a bordo de su vehículo a su domicilio.



El perredista fue acribillado por hombres que le dispararon desde otro vehículo.



El dirigente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, condenó el homicidio en contra de su compañero de partido y pidió al gobierno estatal el pronto esclarecimiento del asesinato.



Además, demandó que se implemente un operativo de búsqueda del ex diputado Catalino Duarte Fortuño, quien se encuentra secuestrado desde el pasado 12 de abril.



Señaló que los gobiernos estatal y municipal deben poner mayor interés en procurar seguridad a los ciudadanos de la entidad y combatir a los grupos delincuenciales.



Demetrio fue ex diputado local y dirigente del desaparecido Partido de la Revolución del Sur que lideraba el ex guerrillero Heriberto Noriega Cantú.