Paso a paso, el proceso para la extradición de Javier Duarte

Tras su captura con fines de extradición el pasado 15 de abril en Guatemala, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se presentó hoy miércoles a la audiencia en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Ciudad de Guatemala, en la que se le harán saber los cargos que se le imputan y por los cuales es requerido en México.



LA AUDIENCIA



Esencialmente, la audiencia de este miércoles servirá para formalizar la detención provisional de Duarte mientras se realiza el fallo sobre su extradición.



En la misma audiencia, se le informará al ex gobernador que tiene derecho de allanarse, es decir que acepte de forma voluntaria las cargos por los que se le está acusando (según el artículo 3 de la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición de Guatemala), en cuyo caso sería presentado ante las autoridades mexicanas cumpliendo con los plazos de la ley guatemalteca.



Si Duarte no se allana, el Tribunal notificará por la vía diplomática a México que tiene un plazo de 60 días -establecido en el Tratado de Extradición- para que envíe su solicitud formal de extradición y las pruebas que la fundamenten.



Una vez que las autoridades guatemaltecas reciban las pruebas y la solicitud del gobierno mexicano, el Tribunal Quinto tendrá un plazo de entre 10 y 15 días para señalar la fecha de la audiencia en la cual se conocerá si la justicia guatemalteca accede a la extradición.



SI SE APRUEBA LA EXTRADICIÓN



De declararse el fallo a favor de la extradición, el Tribunal Quinto hará la gestión por la vía diplomática con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex) para entregar al requerido, Javier Duarte de Ochoa, a las autoridades mexicanas, según el artículo 28 de la Ley de Extradición.



El Ministerio Público de Guatemala señala que una vez aceptada la extradición, por trámites administrativos, la entrega de Duarte a México puede durar aproximadamente un mes, pues debe emitirse un acuerdo gubernativo, así como diversos trámites en el Minex y el Ministerio de Gobernación.



DUARTE PODRÍA APELAR EXTRADICIÓN



Sin embargo, si el ex mandatario decide presentar un recurso de apelación, según el artículo 17 de la Ley de Extradición, el procedimiento podría retrasarse y tomar de seis meses a un año.



El ex gobernador tendría un plazo de sólo tres días tras el fallo de extradición para interponer el recurso de apelación, según determina el artículo 23 de la misma ley.