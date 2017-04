"Guatemala no refugiará a criminales mexicanos": Fiscal

GUATEMALA(SUN)

La fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, Thelma Aldana, advirtió ayer que este país “nunca será guarida de delincuentes mexicanos” y anunció que dará un total respaldo a la Procuraduría General de la República (PGR) de México en el proceso que se inicia hoy para definir el futuro inmediato de Javier Duarte de Ochoa, el ex gobernador de Veracruz detenido el sábado en un complejo hotelero.



En entrevista con El Universal, Aldana alertó que “efectivamente el arresto de Duarte es un mensaje de Guatemala. Lo que menos queremos es ser un país que tolere a personas buscadas por otras naciones. Al contrario, deseamos colaborar con los vecinos para ayudarles a hacer justicia”.



“Es definitivo que no queremos convertirnos en una guarida de delincuentes mexicanos. Esta detención (del ex gobernador) también es un mensaje a los narcotraficantes mexicanos, de que en las fiscalías de su país y Guatemala estamos organizados, en comunicación con los ministerios públicos, y que estamos unidos para luchar en contra de la criminalidad”, recalcó.



Lamentó que por falta de apoyo financiero de los gobiernos guatemaltecos al Ministerio Público, hay mafias mexicanas involucradas en Guatemala en tráfico de armas, narcotráfico, trata de personas y otros delitos en municipios “especialmente fronterizos con México”.



Las declaraciones se registraron en la víspera de que hoy, a partir de las 13:30 horas (14:30 en el Centro de México), el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de esta capital, reciba al ex prófugo mexicano para preguntarle si acepta o rechaza ser extraditado a su país para enfrentar a la justicia como presunto culpable de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que le atribuye la Procuraduría General de la República.



Al preguntarle cómo se alista la fiscalía para la audiencia, Aldana contestó que “con seguridad, para que sea un proceso transparente, objetivo, con debido proceso, derecho de defensa y colaborando con la PGR en todo lo que se nos pueda solicitar”.



Defensa guatemalteca. El Tribunal informó a este diario que dos abogados guatemaltecos presentaron ayer en la tarde un “memorial” para gestionar la defensa de Duarte.



Juan Lemus Ramírez, secretario del tribunal, dijo que como la “acreditación” está en desarrollo, tiene prohibido identificar a los abogados y que la gestión se completará al iniciarse la audiencia en la sala de esa instancia en el piso 11 de la Torre de Tribunales, en la zona 1 de la capital.



Lemus anunció el lunes que si Duarte acepta ser extraditado, en unos 10 días a partir de este miércoles sería enviado a México, tras cumplirse las diligencias administrativas. Si se opone, se abrirá un periodo de 60 días para que el gobierno mexicano, por vías diplomáticas, presente la solicitud formal, según el tratado de extradición de 1997 entre México y Guatemala.



Duarte, quien estuvo prófugo por seis meses y fue detenido la noche del sábado en un hotel, está desde la madrugada del domingo pasado en Matamoros, una cárcel en un cuartel militar de esta ciudad, tras la ejecución de la orden de aprehensión por los probables delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y lavado de dinero.



Lemus anticipó que el político, quien de 2010 a 2016 gobernó en Veracruz, será llevado quizás hoy en la mañana de Matamoros a la Torre, bajo severa custodia. Se ignora si los abogados mexicanos hablaron con Duarte.



El legista guatemalteco Héctor Pereira, coordinador de Abogados de Oficio del Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala (IDPP) , pronosticó a este medio que “puede venir el mejor abogado del mundo a defender a Duarte, pero será muy difícil revertir una orden de captura internacional” y que “es ilógico” que el político “se oponga” a la extradición.



El IDPP estaba listo para asumir la defensa pública del mexicano.



El Ministerio de Gobernación de Guatemala reconfirmó ayer que Karime Macías, esposa de Duarte y quien lo acompañaba en el hotel donde fue detenido, y otros miembros de esa familia salieron del país.