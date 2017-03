Reitera AMLO respeto a las Fuerzas Armadas

SAN LUIS POTOSÍ(SUN)

Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene ninguna diferencia con el Ejército Mexicano y, al contrario, “queda muy claro que los soldados son pueblo uniformados, que son hijos de campesinos, hijos de obreros”.Al encabezar en la Plaza del Carmen de esta ciudad la firma del Acuerdo por la Unidad y la Prosperidad del Estado, el dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dijo tener la confianza de las Fuerzas Armadas y ofreció mejoras salariales para éstas en caso de ganar la presidencia en 2018.“Dos datos: Uno, en las elecciones de 2006 y de 2012, los soldados, la tropa votó por el cambio, votó por nosotros y así va a hacer en el 18, los soldados van a apoyar el cambio”, mencionó.“Y lo segundo que quiero decir sobre el Ejército, que al triunfo de nuestro movimiento, como va suceder para todos los trabajadores, va a aumentar también el salario de los soldados, de los marinos, de los policías, de los encargados de la seguridad, como va a aumentar el salario de maestros y el salario de médicos y de enfermeras”.Las declaraciones de López Obrador se dan luego de que la semana pasada fue interrumpido en Nueva York por uno de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, a quien el ex jefe de Gobierno de la capital del País le dijo que a quienes deben pedir cuentas es al Ejecutivo Federal y a las Fuerzas Armadas.Ese señalamiento le valió críticas al tabasqueño por parte de la Secretaría de Gobernación y del vocero de la Presidencia de la República.López Obrador destacó hoy que a partir de 2018 “lo único que no se va a hacer es utilizar al Ejército para masacrar al pueblo, no se va a utilizar al Ejército para reprimir a los mexicanos, no vamos a seguir con la misma política injusta e inhumana de querer enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza, con masacres, como lo han venido haciendo, quitándole la vida a seres humanos”.Eso, añadió, no resuelve el problema. “Miren, ahí están los resultados, lastimosos, duele saber que en 10 años, desde que (Felipe) Calderón le pegó un garrotazo a lo tonto al ‘avispero’ y declaró la guerra contra el narcotráfico, hasta la fecha, 210 mil asesinatos”.Ante más de mil 500 asistentes, el líder de Morena abundó que hay casi un millón de víctimas de la violencia y se ha demostrado que no se puede apagar el fuego con el fuego.Por otra parte, hizo un llamado a pobres y ricos, religiosos y librepensadores, a estar unidos para lograr un cambio de régimen y el renacimiento de México, así como evitar la división y la confrontación política.El aspirante presidencial advirtió que en el País no ha servido de nada la alternancia, pues sólo ha sido una “mascarada” de la mafia en el poder.“Basta de que se engañe al pueblo haciéndole creer que en el PRI y en el PAN son distintos cuando es lo mismo, arriba no hay ninguna diferencia”, expresó.“Es una mascarada que utilizó la mafia del poder: Prolongar más la vida de este régimen corrupto, engañar de que si se cambiaba de partido en el poder las cosas iban a mejorar, ¡es pura simulación! Eso es gatopardismo, consiste en que las casas en apariencia cambian para seguir igual”.No obstante, llamó a los asistentes a respetar a los militantes del PRI, PAN, PRD y de todos los demás partidos, porque “abajo” no está el problema, sino “arriba”.“La mafia tiene el control de todos los partidos, usa un partido u otro de acuerdo a lo que les conviene, cuando se les está cayendo el PRI, como ahora, levantan al PAN; cuando se le acaba la levadura al PAN, vuelven a levantar al PRI; es un truco, eso no sirve”, enfatizó.El dirigente de Morena señaló que quitará a los ex presidentes del País las pensiones vitalicias de 54 millones de pesos al año que reciben, más otros privilegios.En este sentido, López Obrador criticó a Felipe Calderón por anunciar que donará su pensión.“Hace poco quiso engañar Calderón, de que iba a donar su pensión. Calderón quería engañarnos que iba a donar su pensión; en total, 3 millones al año, ya no va a recibir 54 millones, va a recibir 51 millones. Como lo denunciamos, se enojó”, aseguró.“¿Qué le digo a Calderón y a los ex presidentes de México? Que mejor se vayan preparando sicológicamente porque pronto muy pronto se van a acabar esas pensiones millonarias. Se va a terminar con eso”, dijo el líder partidista entre aplausos de sus seguidores.Además, anunció que en 2018 acabará de tajo con la corrupción y el dispendio, e incluso, convertirá Los Pinos en un museo.“Vamos a vivir de manera modesta en Palacio Nacional, donde vivió y murió Benito Juárez. Ahí vamos a estar”, señaló.