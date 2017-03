Presidente en 2018 lo va a determinar el PRD: Aureoles

MORELIA, Michoacán(SUN)

El gobernador Silvano Aureoles Conejo afirmó que el cambio que México necesita empezará en Michoacán y que el próximo Presidente de la República lo va a determinar el Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuando elija a su candidato para 2018.



En el marco del aniversario de la Expropiación Petrolera, argumentó: “Quienes hablan de un PRD debilitado se equivocan. Un partido que tiene 6 millones de militantes no es un partido débil; por el contrario, es una fuerza capaz de transformar a México”.



El gobernador de Michoacán dijo que el sol azteca es y será el principal partido de izquierda de México. Recordó que los principales creadores del pensamiento liberal son michoacanos.



“Aquí nacieron el PRD y el cambio político de México. El PRD es la principal fuerza transformadora del País”.



“Que no nos gane la apatía y que no nos confundan; hay PRD para rato. Somos un partido con liderazgos y lo más importante: la base. Nuestros militantes que se han dado cita en esta plaza pública llamada Melchor Ocampo”, expresó.