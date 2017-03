Deben considerar prestigio al participar en muro: Guajardo

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, señaló que cualquier empresa mexicana que valore su imagen, su prestigio y su marca, deberá cuidar el equilibrio entre lo que representa estar en buenos términos con los mexicanos o participar en la construcción de un muro que en el país se considera “no es la mejor manera de construir relaciones”.



Después de su participación en un encuentro con priístas locales, el funcionario federal dijo que el muro que ha planteado el nuevo gobierno de Donald Trump, tampoco es la mejor forma de generar seguridad en la frontera de Estados Unidos con México.



No obstante, señaló, es una decisión que toma Estados Unidos con base en su soberanía, en su territorio y con sus propios recursos, siendo una decisión que sin duda los mexicanos no compartimos.



El titular de la Secretaría de Economía, expresó que el proyecto de Trump de construir un muro para evitar el ingreso de indocumentados, es una de las cosas que más ha agraviado a los habitantes de este país. Entonces, dijo, cada empresa debe ser responsable y cuidar su marca frente a los mexicanos.



Guajardo Villareal, declaró por otra parte que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), ha beneficiado a los tres países de la región, en los más de 20 años que tiene de vigencia, pues mientras México ha podido desarrollar cadenas productivas, también ha contribuido a mantener empleos manufactureros en Estados Unidos, y al mismo tiempo con esta integración, se ha logrado que la región sea más eficiente y competitiva, frente a otros bloques comerciales del mundo.



Consideró que sería un buen momento para reconfigurar el TLC, pero siempre en la mira de no volver a imponer tasas impositivas a los productos y mercancías que se comercializan entre México, Estados Unidos y Canadá.