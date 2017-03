Diputados gastan 1.7 mdp en un viaje a Abu Dhabi

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A pesar de que en toda la administración pública federal existen medidas de austeridad derivadas de la crisis económica, los diputados de la Cámara Baja mantuvieron su récord de viajes alrededor del mundo para asistir a diversas reuniones internacionales y en tan sólo 17 meses gastaron más de 30 millones de pesos para pagar los boletos de avión y viáticos de 277 salidas del país de sus legisladores.De acuerdo con el listado de viajes de la Cámara de Diputados, el viaje más caro que se ha pagado con dinero del erario en la 63 Legislatura es el que realizaron seis legisladores federales a Abu Dhabi, República de los Emiratos Árabes Unidos, del 9 al 22 de enero pasado para participar en el Foro de Legisladores 2017 de Irena; en la séptima Asamblea de Irena; en la décima Cumbre Mundial de la Energía del Futuro, y en actividades con el Grupo de Amistad de Emiratos Árabes Unidos.Este viaje tuvo un costo de más de un millón 746 mil pesos entre boletos de avión y viáticos que se les otorgaron a los diputados.Los legisladores que viajaron son: Leonardo Rodríguez Amador (PRD), Elio Bocanegra Ruiz (PRD), Pedro Luis Coronado (PRI), y César Augusto Rendón (PAN), quienes reportaron haber gastado 319 mil 34 pesos —cada uno—; Macedonio Salomón Tamez Guajardo ( Movimiento Ciudadano ), quien reportó un total de 185 mil 399 pesos, debido a que su estancia solamente fue del 9 al 19 de enero y no al 22, como el resto de sus compañeros, así como la diputada Georgina Trujillo Zentella (PRI), quien gastó 285 mil 116 pesos y su estancia fue del 10 al 19 de enero de este año.De acuerdo con el informe que se publica en la Gaceta Parlamentaria, Georgina Trujillo Zentella, presidenta del Grupo de Amistad México-Emiratos Árabes, concluyó que hubo beneficios para esta comisión como “el fortalecimiento de los trabajos legislativos en materia energética [energías renovables, eficiencia energética y sustentabilidad]; compartir experiencias y conocimientos de las principales acciones legislativas de los países que participaron, y la intervención de México en los trabajos de la agenda mundial en materia de energías renovables”.En su informe, que entregó al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la priísta Trujillo Zentella relata sus actividades en esta comisión y detalla las experiencias compartidas en el avance de energías renovables. Señaló que en el Foro Legisladores 2017 participó como ponente.También describió que la Cumbre Mundial de la Energía sirvió para promover el uso de energías renovables, la eficiencia energética y la tecnología limpia. Además, explicó, la WFES —por sus siglas en inglés— estableció una agenda para el debate mundial sobre el futuro de las energías renovables, las tecnologías limpias y la sustentabilidad.Se consultó la posición de la Cámara Baja sobre el costo total de los viajes que realizaron los diputados federales; sin embargo, decidieron no hacer ningún comentario acerca del tema.ComparativoDe acuerdo con la relación de viajes del 1 de septiembre de 2015 —cuando inició la 63 Legislatura— al pasado 1 de febrero de 2017, los diputados federales han realizado 277 viajes internacionales a distintos países de cuatro continentes: América, Europa, África y Asia, con un costo de 30 millones de pesos.Comparando el total de gasto con la pasada Legislatura, la actual ha erogado más de un millón de pesos más en el mismo periodo de tiempo y en menos viajes, debido a que en 19 meses, los diputados de la anterior Legislatura gastaron más de 29 millones de pesos y realizaron 376 viajes a distintos destinos.Además, se tiene registro que en un promedio de siete meses —1 de enero al 31 de julio de 2011— los diputados gastaron 20 millones de pesos para costear 176 viajes a 29 países en cuatro continentes.En enero pasado, luego de 17 meses de la actual Legislatura, los diputados federales acordaron un plan de austeridad y avalaron cancelar a los 500 legisladores el “bono secreto” para este fin de año, los viajes internacionales no indispensables, el pago de telefonía celular y los vales de gasolina; sin embargo, el acuerdo no tocó los ingresos de cada diputado, por 148 mil 468 mensuales en total.Entre los principales destinos a los que viajaron los diputados en esta Legislatura están: París y Estrasburgo, Francia; Vancouver, Canadá; Londres, Inglaterra; Nueva York, Estados Unidos; Lusaka, Zambia; Tokio, Japón; Aman, Jordania; Dubai y Abu Dhabi, Emiratos Árabes; Lisboa, Portugal, y Argel, Argelia.Otros destinos fueron Seúl, Corea; Ginebra, Suiza; Stavanger, Noruega; Hobart, Australia; Bruselas, Bélgica; Marrakech, Marruecos; La Habana, Cuba; Nairobi, Kenia; Madrid, España, y Suva, Fiji, así como otros países de América Latina. Muchos de estos viajes pueden durar hasta más de una semana y la Cámara Baja paga toda la estancia de los legisladores en los destinos donde anuncian alguna comisión.Los viajes responden a invitaciones de otros Congresos o países que solicitan la representación del Legislativo mexicano y por lo regular son eventos protocolarios, cursos, foros, talleres, visitas guiadas y asambleas.TokioOtros cinco diputados también viajaron a Tokio, Japón, del 10 al 14 de abril de 2016 y este viaje costó al erario más de 946 mil pesos, entre boletos de avión y viáticos para los diputados Olga Catalán Padilla (PRD), Jorgina Gaxiola Lezama (Verde), Karina Padilla (PAN), Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI) y Araceli Rodríguez Hernández (PRI).Los diputados José Teodoro Barraza (PAN) y Lluvia Flores Sonduk (PRD) gastaron más de medio millón de pesos en una comisión a Suva, Fiji, del 12 al 20 de enero; el primero de esos legisladores estuvo del 12 al 20 y la legisladora del 12 al 23 del mismo mes.De acuerdo con un recuento que hizo este diario al registro de viajes, los diputados que más viajaron fueron: Hernán de Jesús Orantes López (PRI), con cinco salidas del país: a Guatemala —tres veces—, Cuba y Nicaragua. También José Santiago López (PRD) registró cinco salidas del país a Panamá —tres ocasiones—, Chile y Ecuador. Asimismo, Laura Plascencia Pacheco (PRI) tuvo cinco viajes a Nueva York, Tokio, Jordania, Francia y Uruguay.Otro de los legisladores que resultó más caro a la Cámara de Diputados fue el panista Ulises Ramírez, quien viajó cuatro veces a Estrasburgo, Francia, y por sus traslados y viáticos se desembolsaron poco más de 789 mil pesos. Ernadi Bermúdez Méndez también registró cuatro salidas a Abu Dhabi, República de Emiratos Árabes Unidos; Chile, Suiza, y Kenia.BancadasLa bancada que más viajes otorgó a sus diputados federales fue el PRI, con 104 salidas del país; el PAN registró 70 viajes; el PRD alcanzó 52; Movimiento Ciudadano tuvo 17, y el Verde 15.Nueva Alianza alcanzó nueve traslados internacionales; Encuentro Social, sólo ocho viajes, y el diputado sin partido, Javier Guerrero, salió dos veces durante estos 17 meses. En la lista no se registró ningún viaje internacional de la bancada de Morena, que encabeza Rocío Nahle.José Santiago López (PRD), por ejemplo, publicó en Facebook fotos de su viaje a Chile y en su informe de viaje reportó a la Cámara que se acordó un proyecto de resolución sobre materiales pesados y el pacto de una siguiente plenaria en Panamá para revisar el tema de precios del petróleo.