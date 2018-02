Napoleón Gómez que es un perseguido por el régimen: AMLO

(El Universal)

Siempre he estado en contra de represalias tomadas desde el poder.

Napoleón G. Urrutia ha sido perseguido y estigmatizando por propaganda oficial y oficiosa



Sirva esto para juzgar con criterio propio. Texto de Pedro Miguel, escritor inteligente y honesto https://t.co/rcd5i4xcJ9 pic.twitter.com/XPEkbNjGJj — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 19 de febrero de 2018

El candidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, defendió la candidatura plirinominal que su partido le dio a Napoleón Gómez Urrutia al Senado, y afirmó que eso fue un acto de justicia para que el ex líder minero regrese a México.En entrevista en Ciudad del Carmen, donde se reunió con empresarios, el tabasqueño negó que Gómez Urrutia haya ofrecido votos para Morena, ni tampoco pretenden darle fuero con un lugar privilegiado para entrar al Senado, sino que busca la reconciliación y buscar la unidad para sacar adelante al País.“Napoleón Gómez que es un perseguido por el régimen, se confrontó con los machuchones, no quiero usar eso de mafia del poder. Se confrontó con los de mero arriba, los machuchones, y como ellos son los que dominan en el País, lo expulsaron."Y ahora nosotros, en un acto de justicia, que quede claro, estoy en contra de las represalias, yo he padecido de represalias, no me gusta cuando se utiliza el poder y se utilizan las leyes para perseguir a opositores, no acepto eso. Esta es la situación de Napoleón Gómez Urrutia, ahora se le da la oportunidad de participar.“A nuestros adversarios no les gusta, yo les diría a los que persiguieron y siguen en contra de Napoleón que se serenen, que se tranquilicen, que va a regresar Napoleón, y se va a buscar en ese caso, y en todos los casos, la reconciliación, ya basta de pleitos y de confrontación, tenemos que unirnos los mexicanos”.Dijo que tanto a Napoleón, como a Nestora Salgado, o los maestros de la CNTE, “los estigmatizan, los satanizan"."Lo que yo propongo es que haya pluralidad y que se le dé a todo mundo al oportunidad de expresarse, que no solo impere la versión oficial”, apuntó.“No es por fuero, es justicia, es buscar la reconciliación. No (ofreció votos Napoleón Gómez), no lo hacemos por eso. No comprometo principios nunca, no hago ningún acuerdo nunca que afecte principios, no establezco relaciones de complicidad con nadie, este es otro tipo de cosas”.Quien ayer fue electo candidato presidencial de Morena convocó a Germán Larrea, director Ejecutivo de Grupo México; a Alberto Bailléres, presidente del Grupo Bal, y al empresario Carlos Slim, para que hagan un acuerdo para sacar adelante al País.“Con todo respeto le digo a Germán Larrea, de la minera México, de Grupo México, que vamos a buscar con él, con Bailléres, con Slim, un acuerdo para sacar adelante al País, que los convoco a que juntos, sin pleitos, sin rencores, se logre la unidad para sacar a nuestro querido México del atolladero en el que se ha metido, entonces necesitamos de la unidad”, expuso.Sobre la inclusión de Germán Martínez, ex presidente nacional del PAN, detalló que es un abogado muy inteligente.“Ya el PAN no tiene cuadros con ese nivel, el mejor que tenían ahora decide participar con nosotros”, aseveró.“A mí me criticó muchísimo, como otros, pero yo sí creo en el perdón. Yo sí creo en el perdón, olvido no, perdón sí”.Por: Pedro MiguelNapoleón Gómez Urrutia es hijo de Napoleón Gómez Sada, quien fuera presidente temporal del Congreso del Trabajo y dirigente vitalicio del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalurgicos, Siderurgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM).Es economista egresado con mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y de la Universidad de Oxford. Durante 12 años fue director de la Casa de Moneda y Presidente Internacional de la Conferencia de Directores de Casas de Moneda. Fue secretario general del SNTMMSSRM desde su elección unánime en 2002. Reelecto para un nuevo periodo en 2008, fue nombrado presidente del sindicato en 2012.Ha sido perseguido por los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por su defensa de los trabajadores metalúrgicos de Lázaro Cárdenas-Las Truchas y por sus denuncias contra Grupo México (propietaria de la mina Pasta de Conchos) y contra las autoridades laborales del gobierno federal. A pesar de que las instancias oficiales se negaban a expedir la toma de nota a su favor, el respaldo de las bases sindicales lo ha mantenido en el cargo, incluso en el exilio. La persecución llegó al grado de que a principios de 2014 la presidencia de Peña Nieto giró a la Interpol una orden de captura en contra de Gómez Urrutia por un supuesto fraude de 55 millones de dólares en el manejo del dinero sindical. Sin embargo, ese mismo año el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia penal canceló la última de las múltiples órdenes de aprehensión que había en su contra, por lo que la “ficha roja” internacional hubo de ser cancelada.En 2011 Gómez Urrutia recibió el Premio Internacional en Derechos Humanos Meany-Kirkland de la AFL-CIO y en 2014, las máximas distinciones mundiales en Derechos Laborales: el premio noruego Arthur Svensson y el Premio Edelstam en Suecia. En 2014 recibió la Medalla de Oro IPPY, de la Asociación de Editores Independientes de Nueva York por su publicación del libro "El Colapso de la Dignidad". En 2014 le fue otorgada la Medalla “Emilio Krieger” por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAD. En ese mismo año recibió la Medalla "Los Sentimientos de la Nación" otorgada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, APPG. Es también miembro del Comité Ejecutivo de IndustriALL Global Union; el sindicato más grande y poderoso a nivel mundial. Trabaja muy de cerca con líderes de organizaciones sindicales de varios países, incluyendo los United Steelworkers (USW).Su libro más reciente (2017) se titula "Antes de la Próxima Revolución".Durante su exilio en Canadá, Gómez Urrutia ha intensificado la colaboración entre los mineros de ese país y los mexicanos y ha luchado en contra de la voracidad de las empresas mineras canadienses que operan en nuestro país.Desde luego, también pueden leer las semblanzas de este líder sindical que publican El Universal, Milenio y Excélsior, e incluso creerles, si así lo desean.