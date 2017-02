Restaurante de hijo de Humberto Moreira se incendia

SALTILLO, Coahuila(SUN)

Un incendio destruyó el restaurante Norteño Wings, propiedad de Rubén Humberto Moreira Guerrero, hijo del ex gobernador Humberto Moreira Valdés y sobrino del actual mandatario Rubén Moreira Valdez.



Afortunadamente no se registraron pérdidas humanas porque el negocio estaba cerrado.



El afectado asegura que el siniestro, ocurrido el sábado en la madrugada, fue provocado y ofrece una recompensa de 50 mil pesos a quien colabore a identificar a él o los responsables.



La especialidad del establecimiento son la alitas de pollo. El Wings se ubica en la calle de Urdiñola #2112, frente a la Plaza Comercial La Nogalera, al Sur de la ciudad.



Brigadistas de Protección Civil y de la Central de Bomberos del Municipio acudieron al lugar de la conflagración y los apagafuegos utilizaron mangueras de las unidades cisterna para apagar las llamas y evitar que se propagaran a los negocios aledaños.



La Policía Municipal informó que el reporte del incendio se recibió el sábado a las 2:48 horas, a través del número de emergencias 911 el cual fue atendido de inmediato por agentes de la Policía Preventiva de Saltillo, Bomberos y una unidad del Grupo Especial de Intervención Rápida “RIT” por sus siglas en inglés (Rapid Intervention Team).



Aunque los bomberos actuaron con prontitud, debido a que la mayor parte del mobiliario era de plástico, el fuego se extendió rápidamente y consumió mesas, sillas, un brincolín, enseres diversos y hasta una palapa con techo de palma, todo quedó inservible. El monto de los daños no fue estimado.



Moreira Guerrero dijo que denunciaría el hecho ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que investigue y dé con los responsables para que respondan ante la autoridad por el delito o los delitos que cometieron.



También aseguró a la policía que los autores del ataque son una banda de pirómanos y ofreció una recompensa de 50 mil pesos a quien ayude a identificarlos y a dar con su paradero, para que sean sancionados conforme a la ley y reparen los daños que causaron a su negocio.