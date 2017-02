Analiza Morena presentar denuncia contra política antimigrante

(SUN)

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) analiza presentar una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la política discriminatoria y las deportaciones del gobierno de Estados Unidos contra migrantes mexicanos en ese país, informó Andrés Manuel López Obrador.



En este contexto, el aspirante presidencial dijo que mañana estará en Chicago, para “defender a nuestros paisanos migrantes de los atropellos de las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump”.



En Tuxtla Gutiérrez, el dirigente nacional de Morena sostuvo que “si Peña Nieto no presenta una denuncia ante la ONU en contra del gobierno de Estados Unidos por violación de derechos humanos y por discriminación racial, lo haremos nosotros”.



Tras suscribir el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, López Obrador dijo en entrevista que mañana a las 7:00 horas estará en el auditorio de la escuela Benito Juárez de Chicago “para defender a nuestros paisanos migrantes”.



Acudirá también a Nueva York, Washington, Phoenix y El Paso, Texas.



Se le preguntó si Morena tiene algún plan o estrategia para defender a los migrantes mexicanos deportados de Estados Unidos, a raíz de la llegada de Trump.



“No, el plan básico es que se les respeten sus derechos humanos, que no sean discriminados, que no sean deportados, que se les permita el derecho que tienen a buscarse la vida, al trabajo. Eso es lo más importante”, precisó.



López Obrador acudió al parque Bicentenario, donde unos 20 mil seguidores y simpatizantes le expresaron su adhesión y apoyo rumbo a las elecciones presidenciales de 2018.



En su mensaje, el dirigente nacional de Morena pidió mantener la unidad “a 17 meses de la elección presidencial; no hay que pelearnos abajo”, les dijo.



“El problema está arriba, con la mafia, que no son muchos; tenemos que unirnos, ricos y pobres, libre pensadores y líderes religiosos. Eso es lo más importante, no los cargos”, aseveró.