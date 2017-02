Vázquez Mota se registra como precandidata del PAN al Edomex

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La ex candidata presidencial del PAN, Josefina Váquez Mota, se registró este domingo como precandidata a la gubernatura del Estado México.Luego de casi cinco años, desde aquella campaña con la que buscó la Presidencia de la República en 2012, frente a Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota decidió volver a la arena política y se registró como precandidata del Acción Nacional al gobierno del Estado de México.En la sede nacional del partido y arropada por el panismo mexiquense, Vázquez Mota dijo que ha "tomado una determinación, voy a encabezar el cambio que hoy demandan los mexiquenses. No le tengo miedo a los poderosos", expresó. Vázquez Mota hizo un llamado a la unidad, porque dijo, sólo así obtendremos la victoria."Unidos somos más fuertes. Unidos pondremos en jaque a los que apuestan a la división y a sus intereses personales. Unidos vamos a derrotar a los improvisadores. Unidos haremos que los beneficios sean para todos y no para unos cuantos", asentó.La panista estuvo acompañada por los alcaldes de Huixquilucan, Enrique Vargas; la de Atizapan, Ana Balderas; de Naucalpan, Edgar Olvera, el precandidato Juan Carlos Núñez Armas, el secretario general del Comité estatal, Jorge Insulza, del presidente de la Comisión Anticorrupción, Felipe Bravo Mena.