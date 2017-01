Ex titular de Salud comprueba que denunció anomalías en Veracruz

VERACRUZ, Veracruz(SUN)

El ex secretario de Salud del gobierno de Veracruz, Juan Antonio Nemi Dib, presentó evidencias de haber interpuesto casi 200 denuncias penales durante la administración de Javier Duarte de Ochoa por diversas irregularidades cometidas en ese sector.



Luego que el fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, puso en duda que el ex funcionario haya denunciado las irregularidades, Nemi Dib presentó un listado completo con todas las denuncias, agencias ministeriales donde se presentaron y números de averiguaciones previas.



Del total de las querellas, tres fueron ante la Procuraduría General de la República y el resto ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado por anomalías en compra de medicamentos, fallos en pruebas de VIH, irregularidades administrativas, con el personal y del sindicato de trabajadores.



Nemi Dib fue Secretario de Salud en el gobierno de Javier Duarte del 19 de marzo de 2013 a 2014 y durante su gestión presentó denuncias penales sobre irregularidades detectadas en esa área, sin embargo ninguna de ellas procedió y hoy comienzan a salir a la luz pública.



Por la mañana, el fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, desmintió al ex Secretario de Salud pues dijo que no tenían registro alguno de las denuncias por irregularidades en los Servicios de Salud de Veracruz.



"Hay quien dice que tiene 400 denuncias, yo quiero que me traiga las denuncias, dónde las presentó; los temas de archivaron de manera administrativa y no llegaron. Invitaría al ex Secretario que traiga sus acuses porque aquí no están".



En respuesta, el ex funcionario llevó sus pruebas a la Fiscalía General para documentar las denuncias.