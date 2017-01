Extraditan a "El Chapo" Guzmán a EU

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Joaquín "El Chapo" Guzmán, el mayor narcotraficante mexicano que logró escaparse en dos ocasiones de penales de alta seguridad, fue extraditado el jueves a Estados Unidos.Guzmán, considerado el líder del cártel de Sinaloa, fue entregado a las autoridades estadounidenses un día antes de que Donald Trump asuma la presidencia.La cancillería mexicana informó en un comunicado que un tribunal rechazó un amparo contra la extradición por lo que las autoridades decidieron enviarlo al país vecino, donde es buscado para ser procesado por narcotráfico.Dos funcionarios estadounidenses confirmaron a The Associated Press que Guzmán iba en camino a Estados Unidos. Uno de ellos dijo que la agencia antidrogas, DEA, recibió en custodia al capo en Ciudad Juárez, en la frontera con Texas, y un avión partió a las 17:31 horas tiempo del este (2200 GMT) hacia Nueva York.Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato, porque no estaban autorizados a discutir el tema públicamente.Guzmán permanecía detenido en una prisión cercana a la localidad fronteriza de Ciudad Juárez.Fue recapturado en enero de 2016, casi seis meses después de su segundo escape a través de un túnel.El Gobierno de la República informa que el día de hoy el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México, determinó negarle el amparo y protección de la Justicia Federal a Joaquín Guzmán Loera en contra de los acuerdos de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 20 de mayo de 2016 que conceden su extradición a los Estados Unidos de América para ser procesado por diversos delitos, al considerar que dichos acuerdos cumplieron con las normas constitucionales, los requisitos establecidos en el tratado bilateral y demás disposiciones legales vigentes para su emisión y que no fueron, ni han sido vulnerados, sus derechos humanos en los procedimientos instaurados.En consecuencia, para dar cumplimiento a los acuerdos de extradición, esta dependencia del Gobierno Federal puso a disposición de la Procuraduría General de la República a, y a través de la misma, el Gobierno de la República el día de hoy entregó al Señor Guzmán Loera a las autoridades los Estados Unidos de América.