Meade pide en Campeche pruebas toxicológicas a presidenciables

CAMPECHE, Campeche(SUN)

Desde Campeche, el precandidato presidencial de la coalición PRI–PANAL–PVEM, José Antonio Meade Kuribreña, propuso que todos los aspirantes presidenciales presente sus pruebas toxicológicas para saber cómo se encuentra física y mentalmente.



Ante cientos de militantes del Revolucionario Institucional, encabezados por el gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, el ex Secretario de Hacienda, José Antonio Meade afirmó que con el apoyo de todos los sectores y organizaciones del tricolor y de la sociedad ganarán la contienda del 2018, afirmando que el camino del triunfo inicia en tierra campechana.



"Este camino empieza en Campeche, es en Campeche en donde el PRI les pide abrir las puertas y las ventanas del partido para que se sienta fresco, para que corra el aire, para que se enriquezcan la emoción, el temple y el compromiso de la militancia en el ánimo de caminar con la sociedad, si no fuera por los vientos del cambio que soplaron en Campeche no estaríamos aquí", refirió.



Agradeció las propuestas e iniciativas presentadas para la precampaña del dirigente estatal de su partido en estado, Ernesto Castillo Rosado, al mismo tiempo que lanzó el llamado a los demás precandidatos presidenciales para que se realicen pruebas toxicológicas y demuestres ante los ciudadanos la condición de salud en la que se encuentran.



Afirmó en el Cine Teatro Renacimiento de la Ciudad de Campeche, Campeche que la siguiente vez que regrese a esta entidad traerá sus pruebas toxicológicas, que acrediten su estado de salud física y su estado de salud mental. "Desde Campeche vamos a proponer que los demás precandidatos hagan lo mismo. Cualquiera que quiera participar hombres de buena salud física y buena salud mental y que se sepa que esa propuesta nació en Campeche", propuso.



Y entre gritos y porras, José Antonio Meade insistió: "Con salud física y con salud mental vamos a ganar".



El precandidato de la coalición PRI-PVEM-PANAL, agradeció la presencia del mandatario campechano, Alejandro Morena Cárdenas quien -dijo– se ha esforzado para transformar ese estado pese a las adversidades que se le han presentado. "Un gobernador con el que hemos caminado para transforma Campeche. Un gobernador comprometido con todos. Gracias gobernador por la amistad", indicó.



Previó a este encuentro con la militancia, Meade Kuribreña sostuvo durante el día diversas actividades privadas, entre ellas una reunión con el obispo de la Diócesis de Campeche, José Francisco González.



En conferencia de prensa, Meade Kuribreña, aseguró que uno de los objetivos de ganar las elecciones del 2018 será impulsar el desarrollo del Sureste del país, es por esa razón que su proselitismo lo inició en esta parte de México.



"Justamente empezando en Chiapas, queremos mandarles la señal, trabajando todo año para cerrar brechas, hay que empezar del sur al norte y eso explica el origen de los primeros pasos de este esfuerzo que se ha venido consolidando en mi candidatura, hay que sujetarse a los exámenes para llegar aquí", concluyó.