Inicia CNDH análisis jurídico para frenar la Ley de Seguridad Interior

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició el análisis jurídico para integrar la acción de inconstitucionalidad que interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de que el presidente Enrique Peña Nieto no vete la Ley de Seguridad Interior.



El titular del organismo, Luis Raúl González Pérez aseguró que dicha norma no resolverá el problema de inseguridad que enfrenta el País, por lo que exhortó al Ejecutivo federal a no publicarla en el Diario Oficial de la Federación.



Entrevistado después de presentar la Encuesta Nacional de Personas Migrantes en Tránsito por México, el ombudsman afirmó que tomarán en cuenta las observaciones que la sociedad civil y las instituciones académicas han hecho sobre el tema.



“Estamos en ese análisis, vamos a completarlo, pero todavía no empiezan a correr los tiempos porque no se ha aprobado la ley, apelamos a la sensibilidad del veto y por otro lado, en su caso, pondremos todas las capacidades intelectuales, los conocimientos de otros actores, para que aporten en favor de la seguridad y que el marco jurídico esté apegado a la convencionalidad y constitucionalidad”, indicó.



González Pérez consideró que la Ley de Seguridad Interior debió construirse en conjunto con la sociedad civil y en un espacio de debate más amplio, como se hizo con la Ley de Desaparición Forzada de Personas y de Particulares.