AMLO llama a diálogo entre Iglesias de todas las religiones

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El registrarse como precandidato del Partido Encuentro Social (PES) a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador lanzó un llamado a un diálogo "ecuménico" entre las Iglesias de todas las religiones y también a los no creyentes para que haya un respeto entre semejantes.



En el hotel Camino Real y ante unos dos mil simpatizantes del PES, el fundador de Morena se registró ante la Comisión Nacional de Elecciones de Encuentro Social y defendió a este partido al decir que no es un instituto político de ultraderecha, como muchos lo han calificado. Pidió respetar a "nuestros semejantes" y a las creencias de todos los mexicanos.



"Vamos a garantizar las libertades de todos y buscar el diálogo ecuménico, entre las Iglesias cristianas, un diálogo interreligioso, entre las Iglesias de todas las religiones y diálogo también entre religiosos y no creyentes, y no va a ser diálogo para la tolerancia porque no es soportar al otro, va a ser diálogo para respetar a nuestros semejantes, no tolerancia, sino respeto a la creencia y no creencias de todos los mexicanos", expresó.



En el evento al que asistió Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, López Obrador dijo que en el País debe haber libertades de culto, en el marco de un Estado Laico.



"Libertad para que se garanticen los derechos de todos los mexicanos, no a la discriminación, en cualquiera de sus expresiones muchos de ustedes son cristianos y han padecido de discriminación. Estoy seguro que ustedes no van a optar por discriminar a nadie que piense diferentes", dijo a los simpatizantes del PES.



Expresó que de ganar las elecciones de 2018, asumirá su papel como comandante supremo de las fuerzas armadas y llevará a cabo una estrategia para la reconciliación, la paz y terminar con la guerra y la violencia en México, "es mi compromiso".



"No vamos a imponer absolutamente nada, somos Juaristas y el presidente Benito Juárez decía: Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho y así vamos a actuar al llegar a la presidencia de la República", expuso.



En su participación, el presidente del PES, Hugo Eric Flores, negó que su partido sea de ultraderecha, pero sí lo calificó como un instituto político 100% juarista.



No queremos un estado jacobino, queremos un estado laico donde las iglesias no intervengan en los asuntos del Estado. Reconozcamos que hay un Dios y que lo podamos hacer públicamente", indicó.



Sostuvo que a pesar de que su partido cree en el Estado Laico, no creen en un estado ateo.



El líder del PES lanzó un llamado a militantes y simpatizantes de Morena a un diálogo para buscar coincidencias que los unan en el camino al 2018.



"Es un llamado respetuoso a la gente de Morena que no piensa como nosotros para que nos una la idea conjunta de cambio nacional. Necesitamos sanar a nuestra nación", expresó.