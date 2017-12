Zavala celebra medio millón de firmas en camino independiente

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La aspirante a la candidatura presidencial independiente, Margarita Zavala, celebró que medio millón de personas, le hayan otorgado su firma para poder obtener la candidatura presidencial."Somos medio millón de personas que queremos una manera distinta de hacer política, que queremos poner a México en orden. ¡Muchas gracias a todos los que han firmado!", escribió en su cuenta de redes sociales.Mediante un video, la ex primera dama dijo a todos aquellos que creían que no lo iba a lograr, "hoy les digo que ya llevamos medio millón de firmas".También agradeció a los políticos "sin principios", que se eligen por dedazo, a los que no escuchan a los ciudadanos, a los que entregan a su partido, "gracias a ustedes hay medio millón de personas que ya se dieron cuenta de su propia fuerza, de la fuerza de los ciudadanos", expresó.Zavala dijo que medio millón de personas, quieren una nueva forma de hacer política y un mejor futuro, "cada vez somos más", agregó.La ex panista también sugirió que hoy sería un muy buen día, para que los precandidatos presidenciales José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, renuncien al financiamiento público de sus campañas."México tiene muchas carencias como para derrochar el dinero en promover su imagen y gastar en campañas los impuestos de la gente", aseveró.La esposa del ex presidente Felipe Calderón, añadió que tirar el dinero de la gente en precampañas inútiles es un insulto a los ciudadanos, sobre todo cuando "sabemos que ya hay ganador definido por dedazo o autodedazo", por lo que pidió a la ciudadanía acabar con esa forma priista de hacer política de López Obrador, Meade y Anaya.