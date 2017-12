Con tres encuestas, Frente elegirá a precandidato en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La elección del candidato de la coalición Por la Ciudad de México al Frente se hará a través de encuestas y debates, aunque la decisión final la tendrá el Consejo Estatal del PRD.



Raúl Flores, presiente del partido en la Ciudad, informó que se realizarán tres encuestas durante los primeros días de enero, cuyos resultados serán dados a conocer la segunda semana.



Indicó que estas encuestas permitirán conocer al precandidato mejor posicionado. Además se realizarán debates en medios de comunicación.



“Esto no sustituye el método de elección porque eso se irme que cumplir, es un requisito legal pero si orienta y da una visión de lo que el Consejo debe resolver como más competitivo candidato”, enfatizó



Los precandidatos Alejandra Barrales, Salomón Chertorivski y Armando Ahued desayunaron esta mañana con Raúl Flores. Durante el encuentro, que se realizó en un hotel ubicado en Avenida Juárez, los aspirantes firmaron el acuerdo.



“Nosotros no vamos a generar un tema de dedazos, no vamos a generar un tema de engañar a la opinión pública con encuestas que no sean confiables o mecanismos que no puedan ser conocidos por la sociedad , en ese sentido los candidatos también han tenido y les quiero reconocer a los precandidatos, está disposición a someterse a un proceso transparente en el partido para poder llegar al consejo electivo con el candidato más fortalecido, de más posibilidades porque de eso se trata el Frente”, enfatizó.