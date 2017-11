Tardará 7 años la reconstrucción en CDMX por sismo: Mancera

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A dos meses de ocurrido el sismo del 19 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México sigue trabajando, no obstante la reconstrucción de la capital tardará siete años, afirmó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.



El mandatario local aseguró que no ha habido inactividad de parte del gobierno en el tema de la reconstrucción, pues los funcionarios están pendientes en cada uno de los puntos afectados por el temblor.



“No hay inactividad, estamos en todos los rubros, en el rubro de la familia, en la parte de los edificios, por eso tenemos tantas memorias tanto de video como gráficas, no es algo que estemos inventando, ahí están las acciones concretas, y esto se va a seguir reflejando”.



“La reconstrucción va a llevar seis o siete años en la Ciudad de México, no es una tarea de un mes ni de dos, es una tarea que va a necesitar mucho tiempo”.



Una prueba de ello, dijo, es el retiro de campamentos que se instalaron desde el movimiento telúrico de 1985.



“Mi compromiso es presentar un plan, y ese plan, lo estaremos presentando antes de que termine el mes con varias acciones; pero las acciones continúan”.



En ese sentido, destacó que el gobierno seguirá trabajando con la gente, siempre y cuando sean peticiones legítimas y no de grupos que pretendan politizar la situación.



“Yo he venido haciendo un llamado, ya he señalado quiénes están ahí, ya se han dado nombres, no es necesario repetirlos, ya se ha dicho quiénes están encabezando. Donde haya una demanda legítima ahí estará trabajando el gobierno, estamos en los puntos de la reconstrucción”.