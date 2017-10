Absuelven a Mireles de acusaciones de la PGR

MORELIA, Michoacán(SUN)

Tras casi cinco horas de audiencia final, un juez federal de control declaró a José Manuel Mireles Valverde inocente del cargo de Apología en su grado de incitación al delito y refrendo también que no hubo responsabilidad del ex vocero de las autodefensas en Michoacán en la comisión del delito de Sedición, señalamientos de los que fue acusado por la Procuraduría General de la República.



En la audiencia final celebrada este miércoles en Morelia, el juez de la causa consideró que no había elementos de prueba que relacionaran a Mireles Valverde, por lo que no fue vinculado a proceso.



La audiencia inició a las 4 de la tarde y concluyó a las 8:50 de la noche, tiempo en el que Mireles se mostró tranquilo, acompañado de su defensor Ignacio Mendoza Jiménez y el diputado local, Daniel Moncada Sánchez.



“Hay jueces que sí nos abren la puerta para impartir una real aplicación de la justicia y yo soy testigo con lo de hoy que si existe, a pesar de que es muy difícil encontrar la justicia en Michoacán”, dijo Mireles, al salir del Centro de Justicia Penal Federal, ubicado sobre la avenida Camelinas.



En entrevista, el diputado Daniel Moncada celebró la justicia con la que fue tratado el asunto de Mireles Valverde.



Resaltó que tampoco le fueron suspendidas las medidas cautelares que le fueron fijadas por el juez que lleva el caso del ex vocero de las autodefensas por el delito de Portación de Arma de Fuego Exclusiva del Ejército.



“Simplemente el juez encontró que no hay elementos suficientes para vincularlo, porque la PGR no pudo acreditar que el doctor José Manuel Mireles haya cometido una conducta ilícita, en particular, la que le querían configurar en la parte final por incitación de delito”, agregó Moncada Sánchez.



El también abogado de profesión, enfatizó que se sienten tranquilos por esta determinación del juez, ya que son el resolutivo de este miércoles, se demostró que la justicia no siempre es utilizada para persecuciones políticas.



“Hoy se demostró que hay jueces que no se dejan presionar, que no se prestan a las persecuciones, que hay jueces que pueden interpretar muy bien el derecho y la norma y así, esperamos que el nuevo juez de la otra causa, por la que está procesado Mireles, actúe igual”.



Y es que Moncada Sánchez, aseguró que el juez anterior que llevaba el caso de José Manuel Mireles por el delito de portación de Armas de Uso Exclusivo del Ejército, se dejó inhibir por la presión de funcionarios federales.



Incluso, la defensa, el legislador de Movimiento Ciudadano y José Manuel Mireles, advirtieron que denunciarán penalmente a la delegada de la PGR en Michoacán, Berta Paredes Garduño.



Lo anterior, luego de que revelaran que el Juez Quinto de Distrito, Rubén Olvera Arreola, les reconoció que había sido presionado por la delegada de PGR, para fallar en contra de Mireles en referencia las acusaciones de la dependencia federal, por la posesión de armas.



Berta Paredes ha callado en relación a estos señalamientos en su contra y se ha negado a dar entrevistas al respecto.