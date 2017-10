Liberan a hombre que presuntamente asesinó a su esposa en Sinaloa

GUASAVE, Sinaloa(SUN)

Reyes Noé "N", a quien se le imputa la muerte violenta de su ex cónyuge Irasema "N" de 28 años de edad, sólo permaneció unas horas detenido y salió libre bajo fianza por el delito de violencia intrafamiliar, vinculado a una denuncia que presentó en su contra en vida en enero del 2016 la víctima.Aurelia Leal López, de la Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en Red, calificó de inaceptable que el presunto homicida sea procesado por el caso de violencia en el hogar, cuando la afectada fue privada de la vida en febrero pasado.Subrayó que desde hace ocho meses, la familia de la joven madre, quien vivía en la colonia Bugambilias en el municipio de Guasave, mantiene una lucha ante las instancias judiciales para exigir castigo del responsable.La luchadora social recordó que derivado de las denuncias que en vida presentó Irasema de violencia doméstica, la juez de Primera Instancia de lo Familiar, Yadira Quintero Ibarra, le otorgó una orden de protección a ella y de restricción a su conyugue.Aurelia Leal externó que el ex marido no acató la orden de restricción, por lo que Irasema volvió a denunciarlo ante el agente del Ministerio Público, hasta que ésta apareció muerta en el patio trasero de su hogar.La tarde del martes pasado, se conoció que elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado detuvieron en Guasave a Reyes Noé "N", quien la mañana de este miércoles salió libre al cubrir una fianza.Subrayó que conoció que esta persona fue detenida en relación al delito de violencia intrafamiliar, derivado de una denuncia que interpuso antes de morir la víctima, quien dejó en la orfandad a un menor de edad.