Ordenan suspender formal prisión de Eugenio Hernández

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un juez federal ordenó suspender de plano el auto de formal prisión dictado contra el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, por peculado y lavado de dinero que lo mantiene sujeto a proceso ante autoridades estatales desde el pasado 12 de octubre.



En el expediente número 2042/2017 el juez Decimosegundo de Distrito en el estado de Tamaulipas concedió la suspensión al ex mandatario cuya defensa alegó que en la causa penal número 67/2017 el Juez Segundo Penal con sede en Ciudad Victoria al dictarle auto de formal prisión.



La suspensión no afecta la orden de aprehensión con fines de extradición ejecutada por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) debido a que sólo se refiere al proceso local.



En otro amparo, el ex mandatario logró que el juez Primero de Distrito suspendiera provisionalmente la orden de detención por los mismos delitos que le imputa la Procuraduría estatal.