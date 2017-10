Elude titular de Pemex caso Odebrecht en comparecencia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, eludió comentar el caso de corrupción de Odebrecht y la presunta participación del ex director Emilio Lozoya Austin.



Durante su comparecencia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, como parte del análisis del Quinto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, dijo que la petrolera ha cooperado en todos los sentidos con las autoridades competentes, entregando toda la información necesaria.



“Estamos haciendo todo lo que tengamos que hacer para cooperar con las instancias que son responsables de estos temas que son la Función Pública a través del Órgano de Control. Pero, no voy a comentar al respecto”, dijo.



Lozoya presiona a Fepade para que declare su inocencia por caso Odebrecht



El ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien es acusado por directivos de la empresa brasileña Odebrecht de recibir pagos de manera irregular por 10 millones de dólares, habría presionado al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, para que declarara públicamente su inocencia y le ofreciera una disculpa.



El fiscal electoral reveló a Reforma que Lozoya le envió una carta solicitando un pronunciamiento público sobre su inocencia, así como un currículum señalando quien es su papá, su mamá y en dónde estudio.



“Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que 'soy una figura pública, la autoridad se tiene que disculpar', esto es lo que me parecía particularmente grave”, dijo Nieto.



Por otra parte, Javier Coello Trejo, abogado del ex director de Pemex, señaló esta mañana a Radio Fórmula que es absolutamente falso que Emilio Lozoya haya presionado al fiscal electoral para que declarara públicamente su inocencia y aseguró que el único documento que envió a Nieto fue una carta pidiendo que lo citara a declarar.



La Fepade abrió en agosto pasado la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017 para investigar si una parte de los supuestos sobornos que habría recibido Lozoya por parte de la brasileña Odebrecht fueron destinados a financiar la campaña del Partido Revolucionario Institucional de 2012 en la que resultó electo el ahora presidente Enrique Peña Nieto.



"Tenemos información; estamos desarrollando la investigación hacia ese alcance. En este momento están los testimonios que se han rendido respecto al desvío o al uso electoral de los recursos”, dijo Santiago al medio mexicano al ser cuestionado sobre si hay indicios de uso electoral del dinero de Odebrecht.



"El caso Odebrecht es un caso paradigmático porque atacó a los sistemas electorales de varios países del continente, entonces es importante que se pueda mandar un mensaje de que este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia van a ser toleradas o van a ser permitidas", precisó el fiscal electoral.