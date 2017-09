Tras caso Mara, Semovi revisará padrones de Cabify y Uber

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras el asesinato de la estudiante universitaria Mara Fernanda, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) realizará una revisión a los padrones de las empresas Uber y Cabify.



El encargado de despacho de la Semovi, Carlos Meneses, indicó que aun cuando por el momento no se tiene contemplado hacer una cancelación del registro de la empresa Cabify, luego de que uno de sus conductores se viera involucrado en la muerte de la joven, sí se hará una revisión a los padrones de automóviles y choferes.



"Derivado de lo que pasó en Puebla tenemos la instrucción de revisar la base de datos que hemos establecido, para verificar que el número de unidades no haya variado y los conductores tampoco", informó.



Carlos Meneses aseguró que el servicio de taxi a través de aplicaciones en la ciudad "está totalmente regulado", pues además de solicitar verificar los posibles antecedentes penales de los conductores, también se realiza una revisión físico-mecánica de los vehículos.



"Nosotros sabemos hoy qué tipo de vehículo es, hacemos una revisión de las plataformas de la Secretaría de Seguridad Pública incluso Plataforma México, sabemos también el conductor, el tipo de antecedentes que tienen y es por eso que no han avanzado muchas de ellas", afirmó.



En el que fue su primer acto público, al frente de la Secretaría de Movilidad, Meneses reconoció que si bien existen otras aplicaciones como Easy Taxi y Yaxi, las únicas que se encuentran bajo regulación son Uber y Cabify.