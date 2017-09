Detienen a sospechosa del robo de un bebé en Oaxaca

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvieron este lunes a una mujer que presuntamente robó un bebé en el Hospital Civil "Dr. Aurelio Valdivieso" en la ciudad de Oaxaca.



La detención ocurrió en la colonia Ampliación Santa Lucía del Camino, del municipio Santa Lucía del Camino, una población conurbada a la capital del estado.



Tras un operativo de búsqueda en la que participaron agentes de distintas corporaciones de seguridad pública, la mujer fue trasladada junto con un bebé para la realización de pruebas de ADN con la cual verificar si se trata del menor sustraído del hospital.



Hasta las 12:40 horas de este lunes, no se ha confirmado que se trate de la persona que ingresó vestida de enfermera para robar al recién nacido, hijo de Itzel Flores Páez.



La familia del bebé ha pedido a las autoridades estatales que continúen con la búsqueda del menor hasta que no se corrobore que la mujer detenida en Santa Lucía del Camino, sea la responsable y el niño sea su familiar.



Según los reportes policiacos, la sospechosa no presentó ante las integrantes de la AEI una hoja de registro de nacimiento del bebé que llevaba consigo; mientras tanto, en la agencia Cinco Señores de la ciudad de Oaxaca se encontró la bata de enfermera con la que una mujer burló la seguridad del hospital y sustrajo al recién nacido.



Alrededor de las seis de la mañana de hoy lunes, los directivos del Hospital Civil "Aurelio Valdivieso" reportó la sustracción de un menor por una mujer vestida de enfermera, quien engañó a la madre afirmando que llevaría al recién nacido para realizarle una prueba médica.