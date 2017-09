Chiapas: Buscan helicóptero ambulancia que desapareció al trasladar a paciente

CHIAPAS (SUN)

Un helicóptero ambulancia que trasladaba a una mujer embarazada desde la región norte de Chiapas a Tapachula, fue reportado como desaparecido aproximadamente a las 16:45 horas de ayer.



Autoridades locales iniciaron ya la búsqueda del aparato modelo Bell 206, con matrícula XB-NSK, que no llegó a su destino.



Fuentes oficiales informaron que la aeronave despegó la tarde de ayer del municipio de Bochil, con destino a Tapachula, pero el helicóptero no aterrizó en esa ciudad y no se ha logrado establecer contacto con la tripulación.



Autoridades de Aviación Civil informaron que se perdió contacto con el helicóptero, que tenía previsto aterrizar en Ciudad Salud de Tapachula alrededor las 18:40 horas.



La Secretaría Estatal de Salud informó que desde que le fue notificada la desaparición de la aeronave se coordinó con la Secretaría de Protección Civil y las autoridades de Aviación Civil para iniciar la búsqueda desde las primeras horas de este lunes.



El helicóptero extraviado pertenece a la empresa Aerocielo S.A de C.V., que de manera solidaria y ante la contingencia a causa del terremoto del pasado jueves 7 de septiembre, ofreció los servicios de esa aeronave para realizar acciones de traslado de personal sanitario, ayuda humanitaria y rescate.



La Secretaría de Salud indicó que se solicitó un traslado aéreo urgente por parte del personal médico del Hospital Rural del IMSS Prospera en Bochil, y que la paciente presentaba un diagnóstico de embarazo de 39 semanas de gestación con preclampsia y probable evento vascular cerebral. Por esa razón de activaron los protocolos para su traslado de urgencia al Hospital de Especialidades de Ciudad Salud en Tapachula para su atención.



La tripulación y los pasajeros son: el capitán Gregorio Rangel, el paramédico Francisco Cantú Natarén. La paciente fue identificada como Mercedes Inés Mayorga Hernández y el familiar que la acompañaba como Jorge Valente Mayorga Hernández.