Investiga la PGR riqueza de Lozoya

CIUDAD DE MÉXICO()

La PGR tiene en la mira a Emilio Lozoya Austin.



La Procuraduría solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los movimientos financieros del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016 del ex director de Pemex por la investigación del caso Odebrecht.Un informe oficial indica que, por pedido de la PGR, también la Secretaría de la Función Pública (SFP) le abrió una investigación de evolución patrimonial, a partir de su ingreso al servicio público.Adicionalmente, el Instituto Nacional de Migración fue requerido para que reporte si Lozoya viajó a Brasil durante su gestión como titular de la empresa productiva del Estado.El ex director de la petrolera compareció el 17 de agosto ante la Subprocuraduría de Delitos Federales y, una semana después de esa diligencia, la Procuraduría aceleró sus actuaciones y realizó los requerimientos previamente enlistados.



POSIBLES DELITOS



El ex funcionario es indagado por cohecho y enriquecimiento ilícito en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, iniciada por una denuncia presentada el 27 de enero por Araceli Cortés, apoderada de Pemex Transformación Industrial.



Tres directivos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht lo señalan de recibir 10.5 millones de dólares a cambio de contratos. Lozoya ha respondido que las imputaciones son falsas y difamatorias.