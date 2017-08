Se burlan en redes de felicitación priista a veterinarios

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzó ayer una imagen para felicitar a los veterinarios en su día. Sin embargo, la imagen no causó la reacción esperada, pues en redes sociales, las personas comenzaron a cuestionar la lógica de la imagen.La imagen en cuestión es ésta:De inmediato, las personas comenzaron a preguntarse cómo es que la supuesta veterinaria utilizaba el estetoscopio si no lo tenía en los oídos."¿Desde cuando el estetoscopio se usa en el cuello?", "¡Ay esta gente que no sabe de tecnología! El estetoscopio tiene Bluetooth" y "uno en el 2017 y ellos ya en el 2076 con estetoscopios que no ocupan ponerse en los oídos", fueron algunos de los comentarios que el tricolor recibió en sus redes por la imagen.La foto se compartió 871 veces desde la cuenta oficial del PRI.