Salud de Javier Duarte es estable pese a huelga de hambre

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Foto: SUN

El estado de salud del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, es estable, reporta la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.Ayer el ex priísta inició una huelga de hambre en protesta por la forma en que se llevan los procesos en su contra en la ciudad de Veracruz.Ante esta situación, personal de la Unidad Médica del Reclusorio Norte, dependiente de la Secretaría de Salud local, supervisa el estado de salud de Javier Duarte.De acuerdo con lo que establece el protocolo de Malta, Duarte de Ochoa recibe insumos como limones, agua y miel, además de revisiones médicas tres veces al día para garantizar la estabilidad de su salud.Duarte inició la huelga el jueves "en protesta por la forma en que se llevan los procesos en su contra radicados en la ciudad de Veracruz, según su propio dicho", apuntó en un breve comunicado el gobierno de la Ciudad de México.Las autoridades médicas se harán cargo de proveer los insumos necesarios "para resguardar la salud e integridad física del manifestante" y le efectuarán una revisión médica tres veces al día, concluyó.El ex gobernador fue extraditado a México desde Guatemala el 18 de julio, tres meses después de haber sido detenido.Duarte es acusado de haber tejido una red de testaferros para comprar numerosas propiedades con dinero público, dejando a Veracruz prácticamente en bancarrota.