Odebrecht nunca me corrompió: Lozoya

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Después de comparecer durante hora y media ante el Ministerio Público federal, en medio de acusaciones por presuntamente recibir un soborno por 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, el ex director de Pemex Emilio Lozoya afirmó: "Nunca me corrompieron".



Aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) "no tiene un solo elemento de prueba o evidencia que acredite que yo recibí dinero ni de ellos [Odebrecht] ni de nadie". Dijo que las acusaciones en su contra "son mentiras".



Explicó que si ha habido consecuencias jurídicas en otros países involucrados es "porque se dio con base en hechos y no en dichos. Pido que esto también suceda en México".



Acompañado de sus abogados, Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth, Lozoya expresó su respaldo al presidente Enrique Peña Nieto y acusó a grupos políticos que se oponen a la reforma energética de involucrarlo con la red de corrupción de las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem en América Latina.



En Puebla, el titular de la PGR, Raúl Cervantes, dijo que la dependencia "actuará con todo el peso de la ley y sin excepción en contra de todos aquellos responsables".