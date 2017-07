Familia rechaza indemnización de SCT tras socavón

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La familia de Juan Mena López y Juan Mena Romero, padre e hijo víctimas del socavón en el Paso Exprés, rechazó el apoyo económico que ofreció la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como indemnización por el doble fallecimiento, ocurrido el miércoles pasado en el hundimiento que se registró a la altura del kilómetro 93.8, informó el abogado defensor Darío Oscos Coria.



Oscos afirmó que los deudos merecen una indemnización justa por los daños causados por la muerte de los pilares de la familia Mena y por eso, informó, en próximos días interpondrán denuncias por homicidio culposo, daño moral y material en contra de la empresa Aldesa, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.



En rueda de prensa, realizada en el municipio de Emiliano Zapata donde residían las víctimas, el defensor legal indicó que las autoridades deben de encargarse de establecer las sanciones que correspondan a los responsables, sean particulares o miembros de estado, porque dijo el caso en sí mismo es catastrófico, no hubo protección, ni señalamientos pero sí hubo accidentes, por lo que se deberá de actuar con decisión y con la Ley en la mano.



“Confiamos en las autoridades Jurisdiccionales, en los Tribunales y las autoridades de procuración de justicia. Hay peritajes que se solicitaron por distintos agentes respecto de qué sucedió, qué fueron las causas del socavón, qué fue lo que arrojó y debilitó la base de la carretera, por qué no se cambió el ducto de aguas pluviales”, detalló Oscos Coria.



Precisó que la familia instruyó a los abogados a la conciliación y pláticas para que se pueda lograr una solución pacífica con los responsables, no obstante dijo que buscarán que no se quede únicamente en la realización del pago, sino que se logre la debida aplicación del estado de derecho.



“La Ley establece que las personas que han sufrido afectación en su integridad física y psicológica tienen derecho a una indemnización moral, independiente de la indemnización por daño material, esta se cuantifica por los daños sufridos por el hecho de omisiones ilícitas”, precisó Oscos Coria.



El representante legal agregó que en próximas semanas tendrán mayores avances respecto de la investigación así como el monto de indemnización para la familia, que podría ser en millones de pesos, pero esta deberá ser evaluada en su oportunidad y se sabrá por parte de la familia y responsables.



Oscos Coria señaló que el monto de la sanción económica debe ser lo suficientemente importante y categórico para inhibir que el infractor reincidan en conductas ilícitos y los responsables sean sancionados por la Ley.



“Las satisfacción del daño moral de la familia sea resuelto conforme a la ley, de acuerdo a un reporte preliminar será por homicidio culposo, daño material y moral así como diversos tipos de responsabilidades en que están incurriendo personas morales, físicas y estales. La responsabilidad penal, civil, laboral y administrativa por el proceso de construcción de la obra, eficiencia y garantía de la misma, el tiempo que tuvieron en agonía cuando cayeron al socavón”, indicó el abogado defensor legal.



Darío Oscos señaló que hasta el momento, la familia Mena no ha aceptado ningún recurso ofrecido por parte de la empresa o las instituciones gubernamentales, aunque hubo un ofrecimiento de un apoyo económico, se declinó en consideración a procurar una defensa adecuada de los derechos de las familias, además se les exhortó a tener una solución completa e integral, lo que se desea es que en apego de la ley se respeten los derechos de la familia mena a una justa y debida indemnización, expuso el abogado.