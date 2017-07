Morena ratifica exclusión de Cadena tras videoescándalos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Después de casi tres meses de análisis, la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena ratificó hoy la exclusión de Eva Cadena de toda actividad política en dicho partido. Esto, tras los videoescándalos que relacionan a la veracruzana con actos de corrupción al recibir dinero destinado a Andrés Manuel López Obrador.



En el documento de resolución que la Comisión dio a conocer hoy, se determinó “excluir a la C. Eva Felicitas Cadena Sandoval de nuestro partido (Morena) y de cualquier actividad presente o futura del mismo”.



Cadena Sandoval, según el documento, reflejó su ambición al dinero y no la búsqueda de causas más elevadas.



“No debió utilizar su cargo como representante popular para beneficiarse, en cambio estaba obligada a buscar los mecanismos justos, legales y equitativos, benéficos para todo el pueblo de Veracruz y/o para aquellos a quienes se encuentra dirigida dicha ley y no únicamente para un sector de la población”, indica el texto.



Se dio a conocer cuatro videos desde el 24 de abril pasado, en los que Eva Cadena recibe dinero de una desconocida que le encarga sea dirigido al presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.



Después del primer videoescándalo, la Comisión de Morena le retiró la candidatura a Cadena como aspirante a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz y la separó como integrante de la bancada de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso veracruzano.