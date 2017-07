Juez congela ejecución de cualquier orden de aprehensión contra Borge

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un juez federal congeló por primera vez la ejecución de cualquier orden de aprehensión o presentación emitida contra el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.



Ésta es la primera vez que el ex mandatario promueve un amparo contra su detención, el asunto fue radicado ante el Juez Quinto de Distrito de Quintana Roo quien le concedió la suspensión provisional.



Para ello, el juzgador fijó una garantía económica de 59 mil pesos mismos que deberá exhibir en el expediente número 1096/2017, de lo contrario perderá la medida protectora.



De acuerdo con las listas del Consejo de la Judicatura Federal, Borge no especificó a qué acusación se refiere y en la que pudieran ordenar su detención.



El ex mandatario fue detenido el pasado 4 de junio en el aeropuerto de Tocumen, Panamá, justo cuando se disponía a abordar un vuelo comercial con destino a París, Francia y se encuentra sujeto a proceso de extradición.



Su detención fue ordenada por un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con residencia en el Estado de México por lavado de dinero.