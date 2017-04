Caen 15 presuntos integrantes de "Los Viagras" en Michoacán

MORELIA, Michoacán(SUN)

Una célula criminal que operaba en el municipio de La Huacana, en la región Tierra Caliente del estado, y la cual se encuentra relacionada al grupo delictivo “Los Viagras”, fue desarticulada mediante un operativo coordinado entre la Policía Michoacán y la Secretaría de la Defensa Nacional.



La Secretaría de Seguridad Pública del Estado detalló que en la acción policial, fueron detenidas 15 personas, quienes portaban ocho armas largas y un lanzacohetes, así como diversos cargadores.



Entre las armas que tenían en su poder se encontraron cuatro fusiles automáticos tipo AK-47, calibre 7.62, así como dos fusiles AR.15, calibre .223, un fusil calibre .308 y el lanzacohetes, éste último de marca y modelo no visibles.



En el lugar también fueron asegurados un total de 23 cargadores, 18 para calibre 7.62, tres para calibre .308 y dos para calibre .223.



Además del arsenal, los presuntos delincuentes traían consigo una camisola y un pantalón con emblemas de la Policía Municipal, una camisola y una chamarra con la leyenda Policía Estatal y una camisola de camuflaje tipo militar.



La desarticulación, informó la SSP, fue posible luego de que el personal policial y militar realizara un operativo en la comunidad de Caramicuas para atender una denuncia sobre un supuesto enfrentamiento entre civiles armados.



Al no encontrar indicios del supuesto enfrentamiento, el operativo continuó con recorridos de supervisión en las localidades de Los Chivos, Las Cruces, Cupuán del Río y Nuevo Capirio, pertenecientes a La Huacana.



En ese último punto, las fuerzas de seguridad interceptaron a 11 personas del sexo masculino y cuatro del sexo femenino quienes se ocultaban entre la maleza en posesión del armamento anteriormente descrito.



La dependencia estatal señaló que existen indicios que relacionan a los detenidos con el grupo delictivo conocido como “Los Viagras”, el cual opera en la región Tierra Caliente.



Las personas detenidas fueron identificadas como Pedro P., alias "El Pelón"; José de Jesús T., “El Chuche”; Omar F., “El Gordo”; Martín T., “El Marti”; Jorge Luis G., “El Gasparin”; Sergio L., “El Chino”; Jesús Z., “El Cholo; Alejandro M., “El Choko”; Juan Carlos C., “El Chimuelo”; Fidel B., “El Pelón”; Catalina G., “El Cati”; Araceli Sarahí M., “La Güera”; Gabriela R., “La Morena”, Susana E., “La Susi” y Armando S., “El Primo”.



Fuentes de seguridad revelan que este último, de nombre Armando Sepúlveda, es quien comanda la célula criminal y es primo de uno de los principales operadores de “Los Viagras” a quien apodan “El Botox”.



Como reacción a las detenciones, un grupo no mayor a las 60 personas realizó un bloqueo sobre la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán, el cual fue retirado de inmediato ante la llegada de personal policial.