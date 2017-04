Piden indagar red familiar de Duarte

CIUDAD DE MÉXICO()

Dirigentes de PRI, el PAN y el PRD llamaron a las autoridades federales a investigar la red de complicidad que tejió el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, en donde se presume están involucrados sus familiares.



Arturo Zamora, dirigente del Sector Popular del PRI, dijo que las autoridades deben profundizar sus indagatorias.



"Después de Duarte, siguen sus cómplices. Es importante ir por la red de corrupción. Se debe desmantelar esta red que creó, hacia donde se extienda, ya sea colaboradores o familiares", planteó el priista.



La coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, dijo sospechar de un arreglo entre el Gobierno federal y el ex mandatario veracruzano.



"Hay un acuerdo con Duarte para fincarle cargos menores, de carácter económico, para dejarlo libre tarde que temprano, que apenas pase la elección quede en libertad y sin tocar a su red de corrupción ni a sus amigos ni a sus familiares", acusó.



¿NEGOCIADO?



Fernando Herrera, coordinador del PAN en el Senado, advirtió sobre la posibilidad de que la captura del ex gobernador haya sido negociada, a cambio de dejar en libertad a su familia.



"Si hay indicios y pruebas suficientes se debe de actuar contra todos los involucrados", aseveró, "independientemente del nexo familiar que exista".