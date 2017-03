Del PRD y desde Michoacán saldrá el próximo presidente: Aureoles

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, afirmó que el próximo presidente de la República y la transformación que México requiere ante el desgaste del sistema político nacional, saldrá desde Michoacán, luego de que el Partido de la Revolución Democrática elija a su próximo candidato de cara a la carrera presidencial del 2018.



El mandatario michoacano señaló enfático que el PRD es y será el principal partido de izquierda de México.



Recordó que los principales creadores del pensamiento liberal son michoacanas y michoacanos, “Aquí nación el PRD y el cambio político de México. El PRD es la principal fuerza transformadora de México. La transición política del País la empezó el PRD”, afirmó.



Aureoles Conejo, consideró que el cambio que México requiere va a empezar en Michoacán y que el próximo presidente de la República lo va a determinar el PRD.



“Que no nos gane la apatía y que no nos confundan; hay PRD para rato. Somos un partido con liderazgos y lo más importante: La base, nuestros militantes que se han dado cita miles y miles en esta plaza pública llamada Melchor Ocampo, en esta ciudad de Morelia”, resaltó.



“Nosotros somos el cambio y el PRD tiene la mejor propuesta para transformar a México y por eso vamos a seguir convocando para que en 2018 seamos el factor de transformación”, agregó.



Desde Morelia, Aureoles llamó a la unidad de todos los mexicanos y de la izquierda a caminar juntos, “porque el PRD va a caminar en la construcción que nos permita ganar la presidencia de la República, ante el agotamiento y desgaste del sistema político”, reiteró.



En el marco de la conmemoración del 79 Aniversario de la Expropiación Petrolera, Silvano Aureoles dijo que este evento los nos convoca a renovar el espíritu de lucha, por lo que sostuvo que visitará otros estados de la República, ya que necesitan un PRD fuerte, capaz de llevarles la alternativa a todos los mexicanos.



“Quienes hablan de un PRD debilitado se equivocan. Un partido que tiene 6 millones de militantes no es un partido débil, es una fuerza capaz de transformar a México”, expuso Aureoles.