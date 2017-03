Montarán en Europa exposición "Huellas de la memoria" por los 43

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El escultor Alfredo López Casanova, y la mamá de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, María de Jesús Tlatempa, viajarán la noche de este viernes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a Europa, para montar la exposición "Huellas de la memoria".



El objetivo es dar a conocer y concientizar a la población civil del problema de las desapariciones en México.



La exposición llamada "Ruta Europa" inicia en marzo, en Londres, Inglaterra, y termina en septiembre, en Barcelona, España, informó en entrevista López Casanova.



"La desaparición forzada en México continua y es un delito que no reconocen las autoridades, ni en la propuesta de ley que se está discutiendo. Consideramos que todas las desapariciones son forzadas y por eso debía ser castigada de ese modo, nadie se va y desaparece por su gusto, no dejan de desaparecer, hay miles y miles y esto tiene que acabarse, no sólo en México, en ningún país debería haber desaparecidos”.



"Vamos a hablar con la gente de a pie, que sepan en Europa lo que está pasando y que no investigan. Los responsables, cuando el Gobierno habla o insinúa que los responsables son gente del narcotráfico, entonces ya no entendemos porque si policías y militares entregan a las personas al narcotráfico, y también a la inversa, y desaparecen personas tanto en el sur como en el norte, entonces ya no sabemos contra quién va la guerra, y está muy claro, va en contra del pueblo mexicano porque si revisamos cuántas personas hay desaparecidas estamos hablando de muchísimas personas inocentes", afirmó López Casanova en la Terminal 1 del AICM.



La ruta también incluye Italia, Francia, Gales y Alemania donde recorrerán varias ciudades y cada mes habrá relevos de dos personas para continuar el recorrido y las actividades programadas.



A la fecha, los organizadores de la exposición no tienen programada ninguna reunión o entrevista con autoridades locales ni representantes de organismos civiles o de derechos humanos.



"Yo estoy participando con Alfredo porque voy para Italia, el próximo mes. Busco a mi hijo desde hace cuatro años, desapareció en Jalisco y he puesto varias denuncias en PGR y en las fiscalías, pero no lo buscan, no investigan, en 2015 en Jalisco trataron de darme las cenizas de alguien que no fue identificado, no sabían de quién eran, lo incineraron sin permiso de ningún familiar y no correspondía con mi ADN. No las acepté y es un problema en México, es una tragedia muy fuerte porque muchos centroamericanos no denuncian por miedo", expresó, Ana Enamorado, del Movimiento Migrante Mesoamericano.