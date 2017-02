Detenido en Juárez murió por golpe en la cabeza

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el hombre detenido que el pasado jueves perdió la vida en la Estación Universidad de la Policía Municipal murió por golpes recibidos aparentemente de agentes municipales.



Alejandro Rubalcaba, vocero de la dependencia ministerial, señaló que la causa de muerte dada a conocer por el médico legista de la FGE es traumatismo craneoencefálico, es decir, presentó fractura en la parte posterior del cráneo derivada de un fuerte golpe.



Además, agregó que se abrió una carpeta de investigación de homicidio en contra de quien resulte responsable; sin embargo, no hay personas detenidas por este hecho.



Alejandro Cisneros Martínez, de 42 años, fue detenido por una infracción vial la madrugada del pasado jueves, en donde se le detectó que circulaba en estado de ebriedad y portaba un arma de fuego.



Según la versión de la Policía Municipal, los agentes de tránsito pidieron apoyo por la agresividad con la que se condujo Cisneros, quien finalmente fue llevado a la estación de policía entre ocho oficiales.



En un video que circula en redes sociales, cuyo origen no ha sido clarificado, se aprecia cómo el hombre se resiste a ser esposado, por lo que los policías lo someten por la fuerza, luego se ve cómo se desvanece y es auxiliado por una doctora de la corporación, quien finalmente determina que no presenta signos vitales.



La Policía Municipal dijo que los involucrados están bajo arresto administrativo, mientras que la fiscalía señaló que serán llamados a declarar. El gobernador del estado, Javier Corral, declaró que vio el video y lo que se puede apreciar es que a los elementos de Seguridad Pública carecen de “una falta de cuidado en el protocolo de detención; más allá de que la persona estuviera intoxicada, me parece que era otro el trato.



“Por ello, hago el llamado al Ministerio Público para que realice las investigaciones precisas sobre el momento en que se realiza el traumatismo; me parece que eso es muy importante deslindar para las responsabilidades que se estén generando”, agregó Corral.



Fuentes de la fiscalía local confirmaron que Cisneros se desempeñaba como escolta de un empresario y contaba con el permiso de porte de arma en regla, además llevaba una ametralladora corta en la cajuela de su auto, la cual también cuenta con los registros oficiales.



Por su parte, el edil Armando Cabada dijo que si las investigaciones concluyen que los policías son los responsables de la muerte del detenido no habrá ningún tipo de protección a su favor y deberán enfrentar los cargos.



Mientras que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos dio a conocer que abrió un expediente del caso, por oficio, y dará seguimiento al curso de las indagatorias.



Diputados del PAN exigieron en el Congreso el cese del director de Policía, Sergio Almaráz, y la consignación de todos los involucrados.