Gasolinazo, "golpe duro a familia": ConFamilia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El incremento al precio de los combustibles es un "golpe duro" a las familias, pues podría incrementarse la pobreza, afirmó Juan Dabdoub, presidente del Consejo Mexicano de la Familia, (ConFamilia).Al entregar una carta en el Palacio de Gobierno dirigida al presidente Enrique Peña Nieto , Dabdoub indicó que la organización que encabeza propone establecer un Día Nacional de Lucha contra la Pobreza en el que se reflexione sobre las acciones que se han implementado para abatir la pobreza, además de que se forme un comité que integre a todos los sectores de la sociedad.Destacó que las condiciones en las que vive una enorme porción de las familias en México es de todos conocida y fue expuesta ampliamente en la iniciativa ciudadana de reforma constitucional al art. 4º que presentó ConFamilia hace meses y que se encuentra hoy en el Senado.“No estamos reaccionando, hace más de dos años expusimos al presidente Peña Nieto, sin resultado alguno, la urgencia de contar con una fecha –el “Día Nacional de la Lucha Contra la Pobreza”- que no sólo nos recuerde, sino que nos mueva a todos los sectores de la población a actuar coordinadamente para erradicar la pobreza en nuestro País” afirmó.Indicó que esta solicitud fue motivada por el constante aumento, durante décadas, de familias en condiciones de pobreza y que pidieron la creación del Día Nacional de la Lucha contra la Pobreza desde hace dos años, lamentó que su petición no haya sido atendida.“Durante más de 40 años el gobierno nos dijo que la familia pequeña vive mejor y a pesar de lo falso de la afirmación la familia redujo su índice de fecundidad al pasar de 6.7 hijos por mujer en 1970, a 2.2 en 2014 según datos del Inegi; sin embargo el número de pobres no ha dejado de aumentar” afirmó Fernando Guzmán, Vicepresidente del Consejo.La última medición del Coneval indica que más de 55 millones de mexicanos vivían en la pobreza en 2014, dos millones más que en el 2012.Juan Dabdoub indicó que sumado a la “actitud irresponsable y discriminatoria” de quienes han gobernado, ahora las familias se enfrentan a un “golpe duro” ante el incremento de los precios de los combustibles dado que sus ingresos se verán disminuidos.“Queremos una solución de fondo, es por esto que urgimos al presidente de la República, Enrique Peña Nieto , a retomar nuestra propuesta hecha desde 2014, de instituir el “Día Nacional de la Lucha Contra la Pobreza”, independientemente de las correcciones que procedan y los pactos que pudieran realizarse”, enfatizó.