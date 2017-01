Piden autoridades no distribuir fotos de tiroteo en colegio de NL

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Aldo Fasci, vocero de seguridad de Nuevo León, pidió a la ciudadanía no compartir las imágenes sobre el menor que disparó a cuatro de sus compañeros del Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León.



"Yo los invito a la gente, a que no la compartan por respeto a las familias y porque así lo marca la ley", indicó el funcionario en entrevista con Foro Tv. También dijo que buscarán a quienes filtaron las imágenes.



Fasci Zuazua informó que suman cinco heridos en el Colegio Americano del Noreste luego de que un menor de edad ingresó armado y disparó contra la maestra y varios compañeros.



El funcionario detalló que cuatro de los lesionados están graves por heridas en la cabeza y uno más está fuera de peligro tras recibir un impacto de arma de fuego en un brazo.



Fasci refirió que el agresor tiene problemas psicológicos y estaba siendo tratado por ello.



El vocero comentó que estaban en clases cuando el menor se levantó y le disparó a la maestra y a otros tres de sus compañeros.



Posteriormente “dio instrucciones al resto de los alumnos y se autodispara”, comentó.



Fasci dijo que hay mucha consternación en la directiva, entre los alumnos y con los padres de familia.



También dijo que hay fotos que están circulando en redes sociales, por lo que se investigará y castigará a quien las haya filtrado porque están totalmente prohibido, y pidió que no sean difundidas.